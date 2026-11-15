Choque entre camionetas deja un lesionado en bulevar de Gómez Palacio

Un conductor requirió atención médica debido a las lesiones que sufrió durante un accidente vial registrado la mañana de este sábado 14 de noviembre en el municipio de Gómez Palacio, en el que estuvieron involucradas dos camionetas.

El afectado fue identificado como Jonathan Roberto, de 36 años de edad , quien circulaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan, línea NP300, modelo 2018, con placas de circulación del estado de Coahuila.

En el hecho vial también participó Julia, de 37 años de edad , quien conducía una camioneta de la marca Dodge, línea RAM, modelo 2007, de color blanco, con matrícula del estado de Durango, y fue señalada como presunta responsable del percance.

La colisión ocurrió en el cruce del bulevar Jabonoso y la calle Sauces, en las inmediaciones de la colonia Miguel de la Madrid, donde Jonathan Roberto disminuyó la velocidad para incorporarse a dicha calle, momento en el que su vehículo fue impactado por detrás.

El accidente generó la movilización de las corporaciones de seguridad y auxilio, entre ellas Bomberos y Protección Civil, cuyo personal revisó las condiciones de las unidades para descartar riesgos por posibles fugas de combustible, mientras que el lesionado fue trasladado en un vehículo particular para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito y Vialidad se encargaron de recabar la información del percance y ordenar el retiro de las camionetas mediante grúas, para posteriormente poner el caso a disposición de la autoridad competente, que determinará la responsabilidad de los involucrados.