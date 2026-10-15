Justicia

ACCIDENTES

Choque entre camionetas en la Durango-Gómez Palacio deja a cuatro personas lesionadas

Entre las personas lesionadas hay menores de edad.

Choque entre camionetas en la Durango-Gómez Palacio deja a cuatro personas lesionadas

Choque entre camionetas en la Durango-Gómez Palacio deja a cuatro personas lesionadas

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Cuatro personas, entre ellas dos niñas, resultaron lesionadas en un choque frontal entre dos camionetas ocurrido la tarde del miércoles en la carretera Durango-Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 85, frente al rancho De la Cruz.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 18:20 horas, cuando una camioneta Kia, línea Sorento, color negro, conducida por una mujer de 37 años, circulaba en dirección a Durango y chocó de frente contra una Ford Lobo, en color azul, que se desplazaba hacia Gómez Palacio.

En la Kia viajaba Yazmín Trejo, de 32 años, de edad, y una niña de 10 años. Las tres fueron trasladadas al ISSSTE, donde la conductora presentó diversas lesiones, entre ellas fracturas y luxaciones; la acompañante fue reportada como policontundida, mientras que la menor presentó una fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico leve.

En la Ford viajaban el conductor, una mujer y una niña de dos años, quien también resultó lesionada.

La menor fue ingresada al Hospital Materno Infantil, donde se reportó politraumatismo, fractura de tibia y trauma cerrado de abdomen.


Las autoridades tomaron conocimiento del hecho para determinar las circunstancias del choque y deslindar responsabilidades.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ACCIDENTES años,, presentó, Durango-Gómez, mujer

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas