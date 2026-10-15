Choque entre camionetas en la Durango-Gómez Palacio deja a cuatro personas lesionadas

Cuatro personas, entre ellas dos niñas, resultaron lesionadas en un choque frontal entre dos camionetas ocurrido la tarde del miércoles en la carretera Durango-Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 85, frente al rancho De la Cruz.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 18:20 horas, cuando una camioneta Kia, línea Sorento, color negro, conducida por una mujer de 37 años, circulaba en dirección a Durango y chocó de frente contra una Ford Lobo, en color azul, que se desplazaba hacia Gómez Palacio.

En la Kia viajaba Yazmín Trejo, de 32 años, de edad, y una niña de 10 años. Las tres fueron trasladadas al ISSSTE , donde la conductora presentó diversas lesiones, entre ellas fracturas y luxaciones; la acompañante fue reportada como policontundida, mientras que la menor presentó una fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico leve.

En la Ford viajaban el conductor, una mujer y una niña de dos años, quien también resultó lesionada.

La menor fue ingresada al Hospital Materno Infantil, donde se reportó politraumatismo, fractura de tibia y trauma cerrado de abdomen.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho para determinar las circunstancias del choque y deslindar responsabilidades.