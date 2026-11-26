Un choque entre dos automóviles se registró alrededor de las 16:00 horas de este jueves 26 de noviembre en el cruce de las calles Gómez Palacio y Juárez, en el primer cuadro de la ciudad de Durango. Tras el impacto, los vehículos quedaron en el crucero y obstruyeron por momentos el paso. Los automovilistas que circulaban por ambas calles tuvieron que reducir la velocidad y maniobrar para continuar su camino.

De acuerdo con el reporte de El Siglo TV desde el lugar, en el percance estuvieron involucrados un Kia y un Nissan Altima, ambos con daños en la parte frontal. Según los primeros datos recabados en el sitio, el Kia aparentemente circulaba por Gómez Palacio cuando ocurrió el impacto.

El saldo preliminar fue de daños materiales. En el lugar, los dos conductores dialogaron entre sí y con sus aseguradoras para llegar a un acuerdo. Durante la transmisión se pidió a quienes circulaban por la zona extremar precauciones debido a la obstrucción intermitente del paso.