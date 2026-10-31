Choque entre dos vehículos deja daños en vivienda de la Zona Centro de Durango

Un accidente vial en el que participaron dos vehículos particulares dejó daños materiales en ambas unidades y en la fachada de una vivienda, además de movilizar a los cuerpos de emergencia durante la madrugada del viernes, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, ante el reporte de una persona lesionada.

El hecho se registró alrededor de las 00:45 horas del viernes 30 de octubre, en el cruce de la calle 5 de Febrero y Nogal, donde dos automóviles tipo sedán protagonizaron una colisión que terminó por ocasionar daños a un inmueble ubicado en dicha intersección.

Uno de los vehículos involucrados es de la marca Toyota, línea Camry, modelo 2020, conducido por Cristofer Andrés, de 19 años de edad, estudiante y con domicilio en el fraccionamiento Los Remedios.

El segundo automóvil es de la marca Nissan, línea Versa, conducido por Ana Claudia, de ocupación empleada municipal, quien viajaba acompañada de Natalia Paola Chacón Lozoya, de 19 años de edad, estudiante y con domicilio en el fraccionamiento Colinas del Saltito.

Tras el impacto entre ambas unidades, también resultó afectada una vivienda marcada con el número 1200 de la calle 5 de Febrero.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como personal de atención prehospitalaria de SEEM, para realizar la valoración de los involucrados, luego de que el reporte inicial señalara la existencia de una persona lesionada. Sin embargo, no se precisó la identidad ni la gravedad de las posibles lesiones.

Finalmente, personal de la Policía Vial, tomó conocimiento del accidente para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en que ocurrió la colisión, así como determinar las responsabilidades por los daños ocasionados a los vehículos y al inmueble.