Choque entre dos vehículos deja dos lesionados tras volcadura

Un choque con volcadura registrado la tarde de este miércoles en la zona Centro de Durango dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un adolescente de 17 años.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Negrete, donde se vieron involucrados dos vehículos Hyundai Grand i10.

De acuerdo con el reporte, uno de los automóviles era un particular color blanco, conducido por el menor de iniciales SRN, de 17 años, quien perdió el control y terminó volcado sobre el techo.

El segundo vehículo involucrado era un Grand i10 de servicio público, color rojo con blanco, conducido por José Alberto, de 38 años, el cual presentó daños considerables en la parte frontal.

Tras el accidente, ambos conductores resultaron con diversas lesiones, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron al lugar para brindarles atención.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron para atender el hecho y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.