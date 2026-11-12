Choque entre motocicleta y automóvil en Felipe Pescador deja a un joven lesionado
Un motociclista resultó lesionado tras un choque entre una motocicleta y un automóvil registrado sobre el bulevar Felipe Pescador, frente a la tienda Sam's, en la ciudad de Durango.
El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del miércoles, cuando una motocicleta Italika 250 Z, en la que viajaban dos hombres de 19 años, se vio involucrada en un percance con un automóvil Nissan V-Drive, modelo 2024.
Tras el impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta quedó tendido sobre el pavimento y manifestó dolor en una pierna, por lo que acudió personal de auxilio médico para brindarle atención. Elementos de Vialidad se hicieron cargo del hecho para determinar las circunstancias del accidente.