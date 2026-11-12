Justicia

ACCIDENTES

Choque entre motocicleta y automóvil en Felipe Pescador deja a un joven lesionado

Luego del impacto entre ambas unidades, uno de los ocupantes de la moto quedó tendido en el pavimento.

Choque entre motocicleta y automóvil en Felipe Pescador deja a un joven lesionado

Choque entre motocicleta y automóvil en Felipe Pescador deja a un joven lesionado

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un motociclista resultó lesionado tras un choque entre una motocicleta y un automóvil registrado sobre el bulevar Felipe Pescador, frente a la tienda Sam's, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del miércoles, cuando una motocicleta Italika 250 Z, en la que viajaban dos hombres de 19 años, se vio involucrada en un percance con un automóvil Nissan V-Drive, modelo 2024.

Tras el impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta quedó tendido sobre el pavimento y manifestó dolor en una pierna, por lo que acudió personal de auxilio médico para brindarle atención. Elementos de Vialidad se hicieron cargo del hecho para determinar las circunstancias del accidente.

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