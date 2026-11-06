Choque entre motocicletas cobra la vida de un joven en Pueblo Nuevo; hay tres lesionados

Un joven perdió la vida y otros tres resultaron con lesiones de consideración, entre ellos un adolescente, luego de que dos motocicletas chocaran sobre una carretera del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, durante la tarde del jueves, accidente que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el traslado de los afectados a diferentes hospitales.

La víctima mortal fue identificada como Luis Manuel Gurrola Delgado, de 20 años de edad, con domicilio en el poblado San Jerónimo, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, quien inicialmente fue trasladado con signos vitales al Hospital Integral de El Salto; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, perdió la vida alrededor de las 20:15 horas, mientras recibía atención médica.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 horas del jueves 5 de noviembre, cuando Luis Manuel viajaba acompañado del adolescente de iniciales J.O.T.Q., de 16 años de edad, a bordo de una motocicleta de la marca Pulsar, línea NS 200, color negro con rojo, sobre la carretera que comunica los poblados La Campana y San Jerónimo.

Fue durante ese trayecto cuando, por circunstancias que todavía se investigan, se impactaron contra otra motocicleta, una de la marca Italika, línea DM 200, color verde, conducida por Juan Felipe Quiñones Mena, de 21 años de edad, quien viajaba acompañado de Alexander Mendoza Valenzuela, de 18 años. A consecuencia de la colisión, los cuatro ocupantes resultaron lesionados, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

Juan Felipe Quiñones Mena fue trasladado al Hospital Integral de El Salto, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico moderado, múltiples contusiones y amputación del primer dedo del pie derecho. Debido a la gravedad de las lesiones, se determinó su traslado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, para recibir atención especializada.

Por su parte, Alexander Mendoza Valenzuela presentó fractura de fémur derecho, por lo que inicialmente recibió atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente se dispuso su traslado al Hospital General 450. En tanto, el adolescente sufrió fractura de fémur derecho, motivo por el cual se ordenó su traslado al Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en la capital duranguense. Los cuatro involucrados tenían su domicilio en el poblado San Jerónimo.

Finalmente, personal de la Policía Investigadora de Delitos tomó conocimiento del fallecimiento de Luis Manuel Gurrola Delgado, por lo que el agente del Ministerio Público adscrito a El Salto, Pueblo Nuevo, ordenó el resguardo del cuerpo para la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango. Asimismo, se iniciaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque entre ambas motocicletas y determinar las responsabilidades del accidente.