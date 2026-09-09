Choque entre tráileres deja un muerto en Cuencamé; ambas unidades se incendiaron

Un fuerte accidente entre dos tráileres terminó con la muerte de uno de los conductores, luego de que ambas unidades se incendiaron durante la noche de este martes en el municipio de Cuencamé, Durango.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 22:45 horas del martes 8 de septiembre, cuando a través del número de emergencias 911 se alertó sobre un choque entre dos vehículos de carga.

En la llamada inicial se informó que presuntamente había personas lesionadas y que, después del impacto, los dos tráileres comenzaron a incendiarse, por lo que cuerpos de emergencia fueron enviados al lugar.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos adscrito a la Comandancia Regional de Cuencamé también acudió para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las primeras diligencias.

Al llegar, los agentes observaron que las dos unidades de carga se encontraban sobre la cinta asfáltica y eran consumidas por el fuego, situación que inicialmente impidió establecer sus características.

Elementos de Protección Civil que trabajaban en el lugar informaron posteriormente a las autoridades que en el interior de uno de los tráileres se encontraba el cuerpo sin vida y calcinado de quien se presume era el conductor.

Debido a las condiciones en las que fue localizado, hasta el momento no ha sido posible establecer la identidad de la víctima, por lo que permanece en calidad de desconocida mientras se realizan los procedimientos correspondientes.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en la ciudad de Durango, donde se practicará la necropsia de ley y se buscará establecer su identidad.

Asimismo, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.