Choque entre trenes deja al menos 64 fallecidos y decenas de heridos en España | VIDEO

España se encuentra de luto, luego de que este miércoles 28 de octubre ocurriera un choque entre dos trenes de pasajeros en la localidad de Urda, provincia de Toledo, al sur de Madrid, y dejara al menos 64 personas sin vida.

Según la información que trasciende, una de estas unidades viajaba a unos 100 kilómetros por hora, que no es su máxima velocidad, y se impactara con la otra que estaba detenida.

Tras dar aviso a emergencias, cuerpos de rescate y atención médica se dirigieron hasta el lugar, en donde al inicio se reportaban solo 10 personas sin vida y muchos heridos , pero al estar buscando entre los vagones siniestrados, se localizaron más cadáveres.

Hasta la publicación de esta nota, se dijo que hay al menos 64 personas fallecidas y 80 heridos , de los cuales 50 mantiene un estado de gravedad.

Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, dijo que las labores de rescate continúan, pues podrían "aparece aún más" cuerpos sin vida.

"Lo siento muchísimo por las familias y por toda la gente", agregó en sus primeras declaraciones y aclaró que de los 64 muertos, 40 ivan en el tren de Iryo y 24 en el de alta velocidad (Ave) de Renfe.

Este último llevaba 378 pasajeros y su destino era la ciudad sureña de Sevilla mark , sin embargo, no hubo una alerta para detenerse ante el Iryo, que llevaba 174 pasajeros a bordo -incluido un bebé-.

Rey de España lamenta el accidente

Tras el hecho, el rey de España, Felipe VI, lamentó lo sucedido y manifestó el pésame a los familiares de los fallecidos, así como su apoyo en este momento tan difícil.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", según un mensaje publicado previamente por la casa real española en la red X.

¿Cuál fue la causa del accidente?

Los trabajos de rescate y peritaje continúa en el sitio del accidente, por lo que no ha sido posible establecer una causa oficial de por qué ocurrió este hecho.

Sin embargo, algunos medios españoles compartieron que las autoridades afirmaron que lo ocurrido es resultado de "un error humano" en el centro de control la Atocha.