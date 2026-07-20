Fuerte choque en la libre Durango-Mazatlán deja siete lesionados; uno está grave

Un fuerte choque frontal registrado la tarde de este lunes 20 de julio dejó como saldo preliminar siete personas lesionadas sobre la carretera libre Durango-Mazatlán.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas, a la altura del kilómetro 17, cerca del camino de terracería que conduce al rancho El Pedregal, en la zona rural del municipio de Durango.

En el percance estuvieron involucrados un automóvil Nissan Altima, color azul, y una camioneta Mitsubishi L200, color blanco. Ambos vehículos terminaron con daños severos debido a la fuerza del impacto.

El reporte movilizó a técnicos en urgencias médicas y extracción vehicular de la Cruz Roja, así como a elementos de seguridad y personal de auxilio, quienes atendieron a los ocupantes de las dos unidades.

De las siete personas lesionadas, cuatro requirieron ser trasladadas en ambulancias de la Cruz Roja a distintos hospitales de la ciudad de Durango, mientras que las otras tres fueron valoradas en el lugar y no necesitaron hospitalización inmediata.

Entre los heridos se encuentra un hombre que fue localizado inconsciente y cuyo estado de salud fue reportado como grave, debido a que presuntamente recibió la mayor parte del impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según las primeras versiones recabadas en el sitio, el Nissan Altima circulaba por dicha carretera cuando su conductor habría perdido el control al ingresar a una curva. El automóvil comenzó a derrapar e invadió el carril contrario, donde chocó de frente contra la camioneta. Esta versión todavía deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Tras la colisión, el Altima perdió la llanta delantera derecha y presentó daños importantes en uno de sus costados. La camioneta también terminó con afectaciones considerables en su parte frontal, mientras que fragmentos de ambas unidades quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad que transitaba por el sector se detuvo inicialmente para apoyar con el abanderamiento y advertir a otros conductores sobre el accidente.

Posteriormente, arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes aseguraron el lugar, regularon la circulación y comenzaron con las diligencias para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Al momento del accidente, el pavimento se encontraba mojado y resbaloso, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por este tramo de la carretera libre Durango-Mazatlán.