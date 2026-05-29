Choque frontal deja mujer atrapada entre fierros retorcidos de su coche, en la Durango-Mazatlán

Un aparatoso choque frontal se registró la mañana de este viernes sobre la carretera libre Durango-Mazatlán, a la altura del parque El Tecuán, dejando como saldo una mujer atrapada entre los fierros retorcidos y un hombre lesionado.

El accidente ocurrió en un tramo cercano al acceso al centro recreativo, donde participaron dos vehículos particulares que terminaron con severos daños en la parte frontal tras el fuerte impacto.

Automovilistas que circulaban por la zona realizaron el reporte al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron paramédicos y corporaciones de rescate, quienes encontraron a una mujer prensada en el interior de una de las unidades involucradas.

Elementos de rescate trabajaron durante varios minutos utilizando herramienta hidráulica para liberar a la afectada, quien posteriormente fue estabilizada y trasladada a recibir atención médica a un hospital de la ciudad.

En tanto, el conductor del otro automóvil también resultó lesionado y fue atendido por paramédicos en el sitio antes de ser llevado para su valoración médica.

La circulación en la carretera se vio parcialmente afectada mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del hecho vial y realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el choque frontal y deslindar responsabilidades.