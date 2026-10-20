Choque frontal entre autobús y camioneta deja a una mujer prensada en la Durango-Mezquital

Una mujer terminó gravemente lesionada y atrapada entre los fierros retorcidos de su camioneta, luego de protagonizar un choque de frente contra un autobús de pasajeros durante la mañana de este martes, en la carretera Durango-Mezquital, hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El accidente se registró minutos antes de las 09:00 horas, a la altura del kilómetro 43, en las inmediaciones del paraje conocido como El Pinxontle, donde una camioneta Chevrolet Tahoe, de color negro, se impactó contra un camión de pasajeros verde con blanco, marcado con el número económico 097, que cubría la ruta Mezquital-Canoas.

La conductora de la camioneta fue identificada como Guadalupe del Socorro Meraz Pacheco, de 36 años de edad, quien sufrió lesiones de gravedad debido a la fuerza del encontronazo, que dejó prácticamente destrozada la parte frontal de su vehículo y provocó que quedara prensada en el área del conductor.

Tras recibir el reporte del accidente, al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas y personal de Rescate Urbano de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron las maniobras necesarias para liberar a la mujer de entre los restos de la unidad. Una vez rescatada, fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Durango.

En cuanto a las circunstancias del percance, el conductor del autobús, identificado como Isidro, de 58 años, manifestó que al circular por una de las curvas de dicho tramo carretero, la camioneta presuntamente invadió su carril de circulación, por lo que no logró evitar el impacto frontal. Sin embargo, esta versión deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que en el camión de pasajeros viajaban aproximadamente 30 personas, quienes, pese a lo aparatoso del accidente, resultaron ilesas, por lo que no fue necesario su traslado a algún hospital. Mientras tanto, los cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio durante las labores de atención y rescate de la conductora lesionada.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, tomaron conocimiento del hecho y procedieron a la detención del operador del autobús, en tanto se realizan las investigaciones para establecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce la evolución del estado de salud de la mujer lesionada.