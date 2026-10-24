Choque frontal entre camionetas deja lesionado a adulto mayor en carretera Durango-Parral

Un aparatoso accidente vehicular registrado sobre la carretera Durango-Parral, a la altura del municipio de San Juan del Río, dejó como saldo a un adulto mayor lesionado, quien tuvo que ser trasladado a una institución hospitalaria debido a las heridas que sufrió tras el impacto frontal entre dos camionetas.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 08:00 horas, a la altura del kilómetro 121 de la mencionada carretera, donde se registró una colisión entre una camioneta de la marca Dodge, línea RAM 4000, modelo 2013, color gris y con redilas blancas, y una de la marca Ford, línea Lobo, color azul marino, ambas con daños de consideración en su parte frontal.

La primera unidad era conducida por Jairo Yael, de 19 años de edad, con domicilio en la colonia Ampliación Las Rosas, de la ciudad de Durango, quien se desempeña como empleado de una empresa comercializadora de llantas, mientras que la segunda camioneta era tripulada por Hipólito, de 83 años, habitante del poblado Ignacio López Rayón, perteneciente al municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con las primeras declaraciones recabadas por elementos de la Policía Investigadora de Delitos, ambos conductores proporcionaron versiones diferentes sobre la mecánica del accidente, pues el operador de la Dodge RAM señaló que la Ford Lobo circulaba en zigzag sobre la carretera, mientras que el adulto mayor aseguró que la camioneta de tres toneladas invadió su carril de circulación, provocando el choque de frente.

A consecuencia del impacto, Hipólito resultó con una herida de aproximadamente seis centímetros en el cuero cabelludo, además de una quemadura por fricción en el brazo izquierdo, por lo que fue auxiliado y trasladado al Hospital Integral de San Juan del Río, donde recibió las primeras atenciones médicas y fue valorado por personal de guardia.

Debido a las lesiones que presentaba, se determinó su traslado al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, para una valoración médica más completa y continuar con su atención especializada, mientras que hasta el momento no se reportaron lesiones de consideración en el conductor de la camioneta Dodge RAM.

Finalmente, elementos de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río quedaron a cargo del resguardo de ambas unidades, en espera del arribo de personal de la Guardia Nacional, División Caminos, para realizar los peritajes correspondientes, mientras que el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido para determinar las responsabilidades derivadas de este accidente.