Choque frontal entre RZR y camioneta, deja cuatro lesionados; ocurrió en carretera a Canatlán

Un aparatoso choque frontal ocurrido al filo de la medianoche, movilizó a corporaciones de emergencia en el municipio de Canatlán, donde cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

El accidente se registró sobre la carretera Francisco Zarco, a la altura del kilómetro 42 aproximadamente, hasta donde acudieron dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, además de personal de Protección Civil de Canatlán, tras el reporte recibido a través del sistema de emergencias.

Al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio localizaron un vehículo tipo RZR y una camioneta de la marca Ford, línea Edge, los cuales habían colisionado de frente por causas que aún no han sido dadas a conocer por las autoridades.

Como consecuencia del impacto, tres mujeres y un hombre sufrieron diversas lesiones, por lo que fueron valorados por paramédicos en el sitio para determinar la gravedad de sus heridas.

Una vez estabilizados, los cuatro lesionados fueron trasladados en las ambulancias al Hospital General, donde quedaron bajo observación médica para una valoración más completa y el tratamiento correspondiente.

Elementos de las corporaciones de emergencia realizaron las labores de atención prehospitalaria y aseguramiento del área, mientras las autoridades competentes iniciaron las diligencias para establecer cómo ocurrió el percance.

Serán los peritajes y las investigaciones correspondientes los que determinen las causas del choque y, en su caso, las responsabilidades de los conductores involucrados en este hecho vial.