Choque múltiple deja seis vehículos dañados en avenida Nazas, en Durango

Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este martes 23 de junio sobre la avenida Nazas, a la altura del fraccionamiento Nuevo Durango, en la ciudad de Durango, donde al menos seis vehículos se vieron involucrados.

El hecho generó una intensa movilización de elementos de seguridad vial, personal de distintas aseguradoras y técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al sitio para valorar a las personas involucradas.

De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, entre las unidades participantes se encuentran una camioneta Toyota Hilux, una camioneta Nissan Pathfinder, un vehículo Volkswagen Golf GTI, una camioneta con razón social de Estafeta y otros vehículos particulares que resultaron con daños materiales de consideración.

Cerraron la circulación rumbo a Mezquital

Tras el impacto múltiple, la circulación sobre avenida Nazas quedó prácticamente cerrada en el sentido rumbo a la carretera a Mezquital, debido a que varias de las unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad.

En las imágenes captadas en el lugar se observa una camioneta blanca con severos daños en la parte frontal, así como otros vehículos con afectaciones en fascia, cofre, laterales y parte trasera.

Uno de los vehículos terminó con daños de mayor consideración, por lo que de manera preliminar se hablaba de posible pérdida total.

Atienden a personas involucradas

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, realizaron la valoración de al menos una persona en el sitio, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas de gravedad.

Elementos de vialidad permanecieron en la zona para tomar conocimiento del accidente, ordenar el tránsito y deslindar responsabilidades.

También acudieron representantes de aseguradoras para iniciar con los procedimientos correspondientes, debido a la cantidad de vehículos involucrados y los daños registrados.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la mecánica del choque ni quién habría sido el conductor presuntamente responsable.

El accidente provocó congestionamiento vehicular en la zona, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades afectadas.