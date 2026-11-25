Un accidente vial en el que se vieron involucrados dos vehículos, dejó personas lesionadas durante la noche del martes, en la carretera que comunica a J. Guadalupe Aguilera con Guanaceví, donde una camioneta terminó volcada en la parte inferior de un puente.

Fue aproximadamente a las 20:15 horas del 24 de noviembre cuando, a través del número de emergencias 911, se solicitó la intervención de los cuerpos de rescate a la altura del kilómetro 121 de la citada vía de comunicación, en el puente El Cazadero, en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil y Bomberos de Santiago Papasquiaro localizaron un vehículo que presentaba daños por un impacto en su extremo izquierdo, en cuyo interior se encontraba atrapado el conductor.

Asimismo, en la parte inferior del puente fue localizada una camioneta tipo pick-up volcada, por lo que el personal de emergencia procedió a deshabilitar los sistemas de ambas unidades para prevenir un posible incendio.

Los bomberos realizaron una inspección preventiva ante posibles derrames de fluidos de los vehículos, además de efectuar maniobras manuales para liberar y extraer de manera segura a las personas involucradas en el accidente.

Tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, los lesionados fueron trasladados al Hospital General a bordo de ambulancias de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja Mexicana, para recibir atención médica.

En las labores de rescate y resguardo del lugar participaron elementos de Protección Civil y Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad, así como de la Guardia Nacional.