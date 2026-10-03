Christa Pike: el fallo y la falla

Christa Pike sobrevivió a una doble inyección letal que, en ejecución de la pena de muerte, le aplicaron el pasado 30 de septiembre en Tennessee. Hasta el momento del envío de esta columna, ella seguía internada en condiciones críticas en un hospital de Tennessee de acuerdo con el informe de Randy Spivey, uno de sus abogados, quien después de que Christa sobrevivió a la primera dosis de los químicos letales, pidió que se frenara la ejecución a la que calificó de horrible. Cuarenta minutos después aplicaron la segunda y siguió respirando. El abogado dijo que en el Estado de Tennessee no son capaces de llevar una ejecución en condiciones de respeto a la básica dignidad humana; que lo sucedido fue cruel y tortuoso y que esto no debe ocurrir nunca más.

¿Quién es Christa Pike y por qué está condenada a muerte? El caso se remonta a 1995 cuando ella, su novio Tadaryl Shipp y su amiga Shadolla Peterson, menores de edad entonces, privaron de la vida a Colleen Slemmer, una compañera de colegio. En marzo de 1996, un jurado declaró a Pike culpable de homicidio agravado y le impuso la pena de muerte.

Podemos conocer detalles del caso a través del informe de fondo presentado hace unos días por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instancia que conoció del caso desde 2020. De ahí se desprende que, en el inicio del juicio, los abogados de Christa no habían presentado las pruebas atenuantes sustanciales. La Comisión señaló que los abogados de oficio no tenían experiencia previa liderando la defensa en este tipo de delitos y no presentaron pruebas sobre su salud mental y sobre la violencia física y sexual que había sufrido. La Comisión considera que Pike no tuvo un juicio justo ni se siguió el debido proceso.

Pike ha pasado más de dos décadas en el corredor de la muerte con graves restricciones de contacto humano. La Comisión observó graves efectos en su salud mental y física y percibió diferencias entre sus condiciones de reclusión y las aplicadas a los hombres en ese mismo lugar.

Desde 2020, la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de Christa considerando la situación de riesgo en que se encontraba. Antes de la fallida ejecución, la Comisión había recomendado reparaciones eficaces que incluyeran la revisión de su caso y la conmutación de su pena.

En su informe 197/2026, la CIDH solicitó a Estados Unidos una revisión de leyes procedimientos y prácticas a nivel tanto federal como estatal para garantizar una representación legal adecuada en casos susceptibles de que se aplique la pena de muerte; la integración de un enfoque que tenga en cuenta las discapacidades en los procesos judiciales; la restricción del régimen de aislamiento a situaciones excepcionales a no más de 15 días y el cumplimiento de las medidas cautelares que se le ordenen.

Este caso reaviva la discusión sobre la pena de muerte particularmente en los Estados Unidos. 26 Estados aún la consideran lícita, pero sólo en 6 de ellos realmente está operando. El gobernador de Tennessee anunció el jueves pasado que, por este año, se suspende cualquier otra ejecución.

Por ahora, hay que ver si Christa logra sobrevivir con las atenciones médicas que se les están proporcionando y en qué condiciones va a quedar. No deja de ser extraño, pero alentador, que se dediquen esfuerzos para salvar a una condenada a muerte cuya vida ha estado en suspenso desde hace 30 años.

@leticia_Bonifaz