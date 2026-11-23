Christian Nodal se presentó el sábado 21 de noviembre en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, en Mérida, como parte de su gira Pa’l Cora Tour. En el Centro de Espectáculos Montejo interpretó temas como “Adiós amor” y “De los besos que te di”. Después del concierto, el cantante compartió una fotografía en blanco y negro del espectáculo con una dedicatoria que le dio otro significado a la noche.

En una historia de Instagram, Nodal agradeció al público y reveló que la presentación en Mérida había sido su despedida de los escenarios de México “hasta nuevo aviso”. El sonorense dio a entender que los asistentes se enteraron de su decisión después del concierto, cuando publicó el mensaje.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su regreso a México?

El intérprete anunció una pausa en sus conciertos en México por tiempo indefinido. En su mensaje dejó abierta la posibilidad de volver, aunque no dio una fecha ni explicó cuánto tiempo espera mantenerse alejado de los escenarios del país. Tampoco detalló qué lo llevó a tomar la decisión.

El anuncio coincide con una disputa entre el cantante y su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por el registro y uso de su nombre artístico. El asunto se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Hasta el momento, Nodal no ha relacionado públicamente ese conflicto con su decisión de dejar de ofrecer conciertos en México.

IG: @nodal

Christian Nodal mantiene fechas en Estados Unidos

La despedida se refirió específicamente a los escenarios mexicanos. En Estados Unidos, la agenda del cantante todavía incluye dos presentaciones en California para enero de 2027. La primera está programada para el viernes 22 en el Pechanga Resort Casino, en Temecula, y la segunda para el sábado 23 en el Graton Resort & Casino, en Rohnert Park. Ambas aparecen en la cartelera de Ticketmaster.

Así, el concierto en la Feria Yucatán Xmatkuil queda como la última presentación del sonorense en México antes de la pausa. Para el público que lo vio en Mérida, el alcance de aquella fecha quedó claro hasta después del espectáculo. Para quienes esperan verlo en otra ciudad del país, el regreso sigue pendiente de un nuevo anuncio.