CIAC sigue con inscripciones abiertas para sus cursos y talleres en Durango

El Centro de Iniciación al Arte y la Cultura (CIAC) continúa con inscripciones abierta para “Cursos Regulares” del periodo septiembre 2026-enero 2027, así como para diversos talleres dirigidos a niñas, niños, adolescentes y adultos en Durango.

Entre las opciones disponibles destaca el curso de guitarra eléctrica, impartido por el maestro José Luis Contreras Monreal, con grupos para niñas y niños de 7 a 8 años, de 9 a 11 años y personas de 12 años en adelante. Las clases se desarrollarán en las instalaciones del CIAC, ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad.

La oferta también incluye clases de piano, dirigidas a niveles principiante, intermedio y avanzado bajo la enseñanza del maestro Sem Juan Torres. A ello se suma el curso de pintura, impartido por la maestra Inés Sánchez Gómez en el Museo Guillermo Ceniceros, con grupos organizados para niñas y niños desde los seis años, además de adolescentes y adultos.

MÁS CLASES

Otro de los espacios disponibles es el curso de educación especial, coordinado por la maestra María Dolores Mejía Arenas y dirigido a participantes de siete años en adelante. Las actividades también tendrán como sede el Museo Guillermo Ceniceros, con una propuesta enfocada en fomentar la expresión artística desde una perspectiva incluyente.

Para quienes buscan explorar las artes manuales, el CIAC ofrece los talleres de miniaturas en crochet, impartidos por la maestra Irma Castro, con grupos para principiantes, intermedios y avanzados. La programación se complementa con el taller “Cartón a la Imaginación: Cartonería, títeres y creación artística”, dirigido por la maestra Karen Medina para personas de 10 años en adelante, con sesiones los miércoles y viernes de 16:00 a 18:00 horas. Este último incluye material y tiene una cuota mensual de 500 pesos.

INFORMACIÓN

Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribirse llamando al 6188122344 o acudiendo directamente al CIAC, ubicado en calle Aquiles Serdán no. 702, esquina con Bruno Martínez, en la zona centro de la capital.