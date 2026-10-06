CIBAPAC: Irwin Ávalos comienza su nueva etapa con los Pelicanos de Los Cabos

El basquetbolista duranguense Irwin Ávalos comenzó una nueva etapa dentro de su trayectoria profesional al incorporarse a los Pelícanos de Los Cabos para la temporada 2026 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC).

El experimentado jugador ya tuvo sus primeras apariciones con la organización de Baja California Sur durante la serie disputada frente a las Iguanas de Puerto Vallarta, en la que Pelícanos consiguió dos victorias como local.

Ávalos participó con Los Cabos cuando se impuso por 66-50. Un día después volvió a recibir minutos y colaboró con siete puntos en el triunfo por 63-59, resultado con el que su nuevo equipo completó la barrida en el Auditorio de Basquetbol Fernando I. Cota Sández.

Primeros puntos con Pelícanos

De acuerdo con las estadísticas publicadas por CIBAPAC, el duranguense acumula siete puntos durante sus primeras dos apariciones con el equipo. En el segundo compromiso frente a Iguanas convirtió tres tiros de dos puntos y agregó un tiro libre.

Su promedio inicial se ubica en 3.5 puntos por encuentro. Aunque su incorporación se produjo con la temporada en marcha, Ávalos comienza a sumar actividad dentro de una plantilla que busca mantenerse competitiva durante la recta final del calendario.

La siguiente oportunidad para el duranguense está programada para el viernes 9 de octubre, cuando Pelícanos visite a Bandidos de Mexicali a las 20:00 horas en el Gimnasio de Mexicali Ernesto Aguilar .

Un nuevo reto en su trayectoria

Pelícanos de Los Cabos regresó a la actividad de CIBAPAC en 2026 después de realizar una pausa durante la campaña anterior. El proyecto combinó talento local con refuerzos nacionales y extranjeros para competir dentro de una liga integrada por equipos de distintas regiones del país.

La llegada de Ávalos representa la incorporación de un elemento con recorrido en el baloncesto mexicano y experiencia internacional. Su capacidad para desenvolverse cerca del aro y aportar fortaleza física puede ampliar las opciones de la rotación durante los próximos compromisos.

Después de conseguir sus primeros puntos y participar en dos victorias consecutivas, el basquetbolista duranguense buscará incrementar su presencia con Pelícanos y consolidarse durante esta nueva etapa de su carrera profesional.