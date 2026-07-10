Ciberacoso, un problema real en Durango

El más reciente Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025 del INEGI coloca a Durango en el primer lugar nacional en prevalencia de ciberacoso.

El dato es contundente: 24.5 % de las personas usuarias de internet de 12 años y más fueron víctimas de alguna forma de violencia digital, superando a entidades como Jalisco (24.4 %) y Ciudad de México y Oaxaca (23.8 %).

Vivimos en una época en la que buena parte de nuestra vida ocurre frente a una pantalla. Ahí trabajamos, estudiamos, compramos, nos informamos y convivimos.

Sin embargo, ese mismo espacio que nos conecta con el mundo también se ha convertido en un escenario donde florecen el hostigamiento, las amenazas, la suplantación de identidad, la difusión de contenido íntimo y los mensajes de odio.

El ciberacoso no termina cuando se apaga el celular o la computadora. Sus efectos permanecen. Provoca ansiedad, miedo, depresión, aislamiento e incluso abandono escolar o laboral. En los casos más extremos, puede derivar en tragedias que pudieron evitarse. Los datos nacionales que otorga elINEGI muestran que las mujeres son las principales víctimas.

Mientras el 21.5 % de las usuarias de internet sufrió ciberacoso en 2025, entre los hombres la cifra fue de 19.2 %. En Durango el fenómeno merece una reflexión profunda. No basta con atribuir el problema al crecimiento del uso de redes sociales.

La tecnología no genera violencia por sí misma; simplemente amplifica conductas que ya existen fuera del mundo digital. Es probable que quien amenaza desde un perfil también ejerza violencia en otros ámbitos de su vida.

Las autoridades tienen una responsabilidad importante. Es indispensable fortalecer los mecanismos de denuncia, agilizar las investigaciones y garantizar que las víctimas encuentren respaldo institucional. Pero sería un error pensar que toda la solución depende del gobierno.

La educación digital debe comenzar desde casa y fomentarse en las escuelas. Es indispensable enseñar a niños, adolescentes y jóvenes a proteger su privacidad, identificar riesgos, respetar a los demás, denunciar conductas abusivas.

La ciudadanía también debe asumir su papel: antes de compartir una fotografía, un meme, difundir un rumor o participar en una campaña de ataques, conviene recordar que detrás de cada perfil existe una persona. Ser el estado con mayor prevalencia de ciberacoso es una llamada de atención queexige acciones concretas y un cambio cultural. Porque la violencia, aunque viaje por internet, sigue siendo violencia.

Punto y aparte.- Este fin de semana vendrá a Durango la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó en su conferencia “mañanera” que hará una supervisión del avance del proyecto de la presa Tunal II.

Si no hay cambios en la agenda, será el sábado 11 de julio cuando la mandataria esté en la entidad duranguense, pero, según se ha adelantado, su visita a la citada obra será privada.

Pasado el mediodía, Sheinbaum Pardo estará en el municipio de Gómez Palacio en donde entregará casas del Bienestar, así quetodo indica que no estará mucho tiempo en la capital del estado.

Sin duda alguna, en Gómez Palacio la Presidenta tendrá un gran recibimiento por parte de la alcaldesa morenista Betzabé Martínez Arango, quien, por cierto, una vez más presumió en sus redes sociales que estuvo en reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública.

Nos leemos en X: @citlazoe