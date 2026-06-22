Ciclista cae de escalinata de la biblioteca del Calvario al realizar deporte extremo

Un adolescente resultó lesionado la tarde de este domingo luego de sufrir una aparatosa caída mientras descendía en bicicleta por las escaleras ubicadas en la biblioteca del Barrio del Calvario, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información recabada, un grupo de ciclistas extremos acostumbra utilizar la escalinata para realizar descensos y maniobras de alto riesgo, actividad que les genera una fuerte descarga de adrenalina. Sin embargo, en esta ocasión u na de las maniobras terminó en un accidente.

El menor perdió el control de la bicicleta y cayó sobre las escaleras, sufriendo un golpe en la cabeza y diversas escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Afortunadamente, el menor portaba un casco de protección tipo Cross, lo que habría evitado lesiones de mayor gravedad.

Sus propios compañeros fueron quienes solicitaron ayuda al número de emergencias al percatarse de que el adolescente requería atención médica inmediata

Al lugar arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado, inmovilizaron al menor y evaluaron las heridas que presentaba tras la caída.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado a un nosocomio de la ciudad para recibir atención especializada, al tiempo que se notificó a sus familiares sobre el accidente para que acudieran a acompañarlo.