Ciclista es atropellado dos veces por una camioneta en Pueblo Nuevo; está grave

Un hombre fue ingresado la noche de este domingo al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de resultar gravemente lesionado tras ser atropellado por una camioneta en el municipio de Pueblo Nuevo.

El ingreso del paciente fue reportado alrededor de las 22:30 horas por personal de vigilancia del nosocomio, informándose que el lesionado fue identificado como Cristian Javier Padilla Ortega, de 31 años de edad, quien presentaba lesiones derivadas de un atropellamiento y una presunta agresión física.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:00 horas en la colonia Federico Soto, en el municipio serrano, aunque no se precisó el punto exacto donde sucedió el incidente.

Según la versión inicial, Cristian Javier circulaba a bordo de una bicicleta de color negro cuando fue impactado por una camioneta gris, de la cual no se obtuvieron mayores características.

Tras el primer golpe, presuntamente el conductor de la unidad realizó una maniobra en reversa y volvió a pasar sobre el ciclista, ocasionándole lesiones de consideración antes de retirarse del lugar.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital General 450, donde quedó internado bajo atención médica.

Las autoridades no informaron sobre la identidad del conductor ni si el vehículo involucrado fue localizado, por lo que las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e integrará la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer este hecho, localizar al responsable y determinar si, además del atropellamiento, existió alguna conducta deliberada que agrave la responsabilidad del conductor.