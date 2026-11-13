Ciclista es embestido por camioneta en Guadalupe Victoria; lesionado ingresó al HG450

Un hombre que se dirigía a su trabajo a bordo de una bicicleta, resultó gravemente lesionado luego de ser impactado por una camioneta en calles de la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, Durango, durante la mañana de este jueves 12 de noviembre, accidente que provocó su ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y posterior traslado a la capital del estado.

El lesionado fue identificado como Jesús Enrique Flores Sieñez, de 38 años de edad, de oficio albañil y con domicilio en la colonia Ejidal de Guadalupe Victoria, quien presentó traumatismo craneoencefálico severo, por lo que su estado de salud fue considerado de gravedad y requirió atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió aproximadamente a las 11:45 horas, en el cruce de la avenida Héroes de Chapultepec y la calle Carrillo Puerto, donde participó una camioneta de la marca GMC, línea Yukón, modelo 2015, color blanco, conducida por Hortensia, de 41 años de edad, así como una bicicleta de color azul en la que viajaba el trabajador.

Según la información recabada por los primeros respondientes, la camioneta circulaba de sur a norte sobre la avenida Héroes de Chapultepec, mientras que el ciclista avanzaba de poniente a oriente por la calle Carrillo Puerto. Al llegar al crucero, ambas unidades se encontraron y ocurrió la colisión, cuyas circunstancias deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el accidente, Jesús Enrique fue trasladado al Hospital General de Zona número 26 del IMSS, donde el médico en turno confirmó que presentaba lesiones de consideración en la cabeza. Debido a la gravedad de su estado, se determinó estabilizarlo para posteriormente enviarlo en una ambulancia de la institución al Hospital General 450, en la ciudad de Durango.

Por su parte, elementos de la Policía Vial pusieron a disposición del Ministerio Público a la conductora de la camioneta, con la finalidad de deslindar responsabilidades por las lesiones ocasionadas al ciclista. La autoridad ministerial tomó conocimiento del caso y ordenó las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del accidente y determinar la situación jurídica de la automovilista.