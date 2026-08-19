Ciclista fallece tras sufrir una caída en Santiago Papasquiaro

Un hombre perdió la vida luego de caer de la bicicleta en la que circulaba por la localidad de San Julián, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro.

El fallecido fue identificado como Leonardo Melero, de 64 años de edad, quien durante el recorrido era acompañado por uno de sus primos, también a bordo de una bicicleta.

Según la información recopilada, Leonardo se adelantó algunos metros durante el trayecto y, en determinado momento, perdió el equilibrio y cayó hacia su costado izquierdo.

Su acompañante, Leopoldo, se acercó para tratar de auxiliarlo; sin embargo, Leonardo no respondía y presentaba sangrado, por lo que de inmediato solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta la comunidad y revisaron al ciclista, pero al momento de brindarle atención confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso al Ministerio Público y personal de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las primeras diligencias. El cuerpo quedó a un costado de una bicicleta de color rosa.

Finalmente, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Santiago Papasquiaro, donde se practicará la necropsia para establecer con precisión la causa de muerte y confirmar que el deceso estuvo relacionado con la caída.