Ciclista invade carriles y es arrollado por un auto en bulevar Guadiana

Un accidente vial entre una bicicleta y un automóvil se registró sobre el bulevar Guadiana, a la altura del Club de Tenis, luego de que el ciclista presuntamente invadiera los carriles de circulación, de acuerdo con el peritaje preliminar.

El percance involucró a Francisco, quien conducía una bicicleta de montaña color azul, y a Regina Lizeth, conductora de un automóvil de la marca Dodge, línea Avenger, color azul, con placas de circulación del estado de Durango.

Según el reporte de las autoridades de vialidad, el ciclista circulaba de poniente a oriente y cruzó el camellón central para incorporarse a los carriles de circulación del bulevar Guadiana.

Fue en ese momento cuando la bicicleta fue impactada por el automóvil, el cual transitaba de sur a norte sobre la misma vialidad y no logró evitar la colisión.

Tras el accidente, elementos de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación vehicular en la zona.

Las primeras investigaciones establecen como causa del percance una invasión de carril por parte del conductor de la bicicleta, aunque serán las autoridades competentes las que determinen el deslinde de responsabilidades.