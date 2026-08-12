Ciclista muere atropellado por camión de ruta en avenida 20 de Noviembre

Un aparatoso accidente obligó a cerrar parte de la avenida 20 de Noviembre la tarde de este miércoles, luego de que un camión del transporte público embistiera a un ciclista en pleno Centro Histórico de la ciudad de Durango.

El hecho se registró aproximadamente a las 15:50 horas, a la altura de la calle Francisco I. Madero, donde estuvieron involucrados un hombre que viajaba en bicicleta y la unidad número 33 de la ruta amarilla.

Según la información recabada de manera preliminar, el ciclista habría sido impactado y arrastrado algunos metros por la pesada unidad. La bicicleta quedó atorada en la parte frontal del camión.

Testigos solicitaron inmediatamente la presencia de los cuerpos de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Durango para atender al afectado.

Sin embargo, al intentar brindarle los primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas. De manera extraoficial se indicó que la víctima sería un adulto mayor, aunque su identidad no había sido establecida.

Elementos de la Policía Vial cerraron la circulación sobre la avenida 20 de Noviembre y acordonaron la zona, lo que provocó afectaciones viales en las calles aledañas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango quedó a cargo del levantamiento del cuerpo y de las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

El conductor del camión fue puesto a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones.