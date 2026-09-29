Ciclista muere tras ser arrollado por tractocamión en antiguo Camino a Contreras

Un varón de 58 años murió la noche del lunes luego de ser arrollado por un tractocamión mientras circulaba en bicicleta por el bulevar antiguo Camino a Contreras, frente a una maquiladora de la colonia 20 de Noviembre.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando Alejandro, quien viajaba en una bicicleta amarilla, circulaba en dirección de la empresa Pinelli hacia el Hospital Psiquiátrico. A la altura del acceso principal de la maquiladora, fue impactado por un tractocamión de la marca Kenworth T680 que transportaba madera procesada.

De acuerdo con el reporte, el conductor del camión, identificado únicamente como Josué, continuó su recorrido sin advertir inicialmente lo ocurrido y fue localizado kilómetros adelante por agentes de la Policía Vial, quienes aseguraron la unidad y detuvieron al operador.

El cuerpo de Alejandro quedó sobre la cinta asfáltica y posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia. La causa de muerte quedó pendiente de determinarse.