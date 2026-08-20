Ciclista muere tras ser arrollado por vehículo de carga pesada en Gómez Palacio; conductor huyó

Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves luego de ser atropellado por un vehículo de carga pesada en una de las principales vialidades de Gómez Palacio. Tras el accidente, el conductor señalado como responsable se retiró del lugar.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:15 horas del 20 de agosto de 2026, en la parte baja del puente Hamburgo, específicamente en el cruce de la carretera libre a Jiménez con el bulevar Ejército Mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se desplazaba a bordo de una bicicleta de montaña cuando, al encontrarse en la mencionada intersección, fue impactado por un vehículo de carga pesada.

Tras el golpe, el ciclista quedó tendido sobre el pavimento, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya había fallecido.

La víctima fue identificada como Enrique Valles García, de 57 años de edad, con domicilio en la colonia Solidaridad de Gómez Palacio.

Conductor escapó tras el accidente

Hasta ahora, no se tienen datos sobre el vehículo involucrado, pues su conductor abandonó el lugar luego de atropellar al ciclista.

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes y mantener bajo resguardo el área. La circulación fue desviada mientras se hacían las diligencias.

Por su parte, personal de Peritos realizó el levantamiento de las evidencias y aseguró la bicicleta en la que viajaba la víctima.

Investigan el caso

El Agente Investigador del Ministerio Público del área de homicidios tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Lerdo, donde se hará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de muerte.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió una carpeta de investigación y comenzó con las indagatorias para establecer cómo ocurrió el accidente y tratar de identificar y localizar al conductor.