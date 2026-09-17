Ciclón ‘Odalys’ podría formarse en próximos días en el Pacífico: ¿cuándo y dónde estaría?

A pesar de que comenzó la fecha prevista por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la formación de los primeros frentes fríos de la temporada 2026-2027, continúan desarrollándose ciclones tropicales tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, pues quedarían aún entre 10 y 17 en lo que resta del año. Por este motivo, autoridades meteorológicas informaron sobre la posible formación de un nuevo ciclón, que podría pasar a ser “Odalys”.

En las últimas horas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la formación de zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico en próximos días, debido a las condiciones que registran actualmente y la evolución que han tenido en los días recientes.

Zonas en vigilancia

En el más reciente reporte de la Conagua, de este jueves 17 de septiembre, se indicó que actualmente vigilan tres zonas en el Pacífico, cada una de ellas con diferentes características y posible fecha de desarrollo.

La primera de ellas, la más cercana a territorio mexicano, sería la más próxima a desarrollarse, por lo que autoridades meteorológicas prestan especial atención a su posible desarrollo ciclónico.

En cuanto a las otras dos zonas de vigilancia, una de ellas se encuentra al suroeste de la península de Baja California, actualmente con un 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, y a 70 por ciento en los próximos siete días.

Sobre la tercera zona de baja presión, a partir de la depresión tropical 15-E al sur-suroeste de la península de Baja California, presenta hasta ahora un 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico entre las siguientes 48 horas y siete días.

¿Cuándo podría desarrollarse “Odalys”?

Luego de que en días pasados se formar el ciclón tropical “Norbert” que quedó únicamente como tormenta tropical, se prevé que la primera de estas zonas de baja presión pueda desarrollarse al siguiente de estos fenómenos, que de adquirir estas características pasaría a ser “Odalys”, el ciclón número 15 de la temporada en el Pacífico.

De acuerdo con lo señalado por la Conagua, existe un 80 por ciento de que esta zona de baja presión podría pasar a ser ciclón tropical en los próximos siete días, por lo que podría adquirir estas características a más tardar el próximo jueves 24 de septiembre.

¿Dónde se ubica “Odalys”?