¿Ciclones ‘Douglas’ y ‘Elida’ se acercan a México? En estas fechas podrían llegar, según Conagua

Conforme avanza la temporada de lluvias en México, cada vez llegan más ciclones tropicales que intensifican estas condiciones en algunos estados. Luego de que en el océano Pacífico se registraran los primeros tres ciclones de la temporada, que se desarrollaron a tormenta tropical, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posible formación de “Douglas” y “Elida”, que serían el cuarto y quinto de estos fenómenos en 2026.

Temporada de ciclones tropicales en México

Aunque no se puede establecer una fecha exacta en la que llegarán los ciclones tropicales a México, se estima que de manera tentativa en el océano Pacífico comienza el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico la temporada empieza

En su reporte de este miércoles 24 de junio, a las 6:25 de la mañana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre dos zonas que se encuentran en vigilancia este día.

De acuerdo con lo informado por la Conagua, actualmente existe una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, asociada con la onda tropical número 8, la cual hasta ahora mantiene un 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Además, se prevé una segunda formación de una zona de baja presión, también al suroeste de la península de Baja California, que incrementa su probabilidad para desarrollo ciclónico al 60 por ciento.

¿Cuándo podrían desarrollarse a ciclón tropical?

La Conagua advirtió que, si se dan las condiciones para su desarrollo ciclónico, la primera de estas zonas de baja presión, que actualmente se localiza a unos 760 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 24 y 32 km/h, podría desarrollarse a ciclón tropical entre las próximas 48 horas y siete días, por lo que “Douglas” podría convertirse en tormenta tropical entre este viernes 26 de junio y el próximo miércoles 1 de julio.

En cuanto a la segunda zona de baja presión, que se encuentra cerca de la primera, se pronostica una probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que este podría convertirse en “Elida”, el quinto de estos fenómenos en el Pacífico, el próximo miércoles 1 de julio.

¿Qué estados afectarían?

Debido a su estado actual, así como la ubicación y desplazamiento de las zonas de baja presión, hasta ahora no se ha dado a conocer posibles efectos en México; sin embargo, conforme avance su desarrollo el SMN informará sobre efectos como lluvias y fuertes vientos en algunas entidades.