Ciclones ‘Elida’ y ‘Fausto’ ya se estarían formando en el Pacífico, ¿están cerca de costas mexicanas?

La actividad en el océano Pacífico mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, luego de que se identificaran dos zonas con potencial de desarrollo ciclónico que, de evolucionar en los próximos días, podrían convertirse en los ciclones tropicales “Elida” y “Fausto”.

Aunque ninguno de los dos sistemas representa por ahora un impacto directo para el territorio nacional, su evolución es seguida de cerca debido a la ubicación de uno de ellos.

Luego de que la temporada de ciclones iniciara oficialmente hace casi dos meses, se prevé que en los próximos meses la actividad se intensifique, por lo que podrían registrarse precipitaciones de consideración próximamente.

¿Dónde se ubican los posibles ciclones?

De acuerdo con el monitoreo meteorológico más reciente, una de las zonas de baja presión se encuentra frente a las costas de Michoacán y Guerrero, donde las condiciones atmosféricas favorecen un desarrollo del sistema.

Actualmente, esta perturbación mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico del 30 por ciento en los próximos siete días, por lo que permanece bajo vigilancia constante para determinar si logra convertirse en tormenta tropical.

El segundo sistema se localiza mucho más al oeste del Pacífico, lejos del territorio nacional. Esta perturbación presenta una probabilidad del 10 por ciento de desarrollo en las próximas 48 horas y del 40 por ciento en un periodo de siete días.

Expertos consideran que este fenómeno continuaría desplazándose sobre aguas abiertas, por lo que, hasta el momento, no se prevé un acercamiento directo a las costas mexicanas.

¿Representan un riesgo para México?

Por ahora, ninguno de los dos sistemas tiene un pronóstico de impacto directo sobre el país; sin embargo, las condiciones pueden modificarse conforme avancen los días, por lo que las autoridades mantienen un seguimiento permanente de su evolución.

En el caso del sistema ubicado frente a Michoacán y Guerrero, su cercanía con el litoral mexicano podría favorecer el ingreso de humedad hacia diversas regiones del occidente y sur del país, incrementando el potencial de lluvias.

En contraste, la zona de baja presión localizada más al oeste del Pacífico permanecería alejada de las costas nacionales mientras continúa su desplazamiento sobre el océano.

Debido a ello, los pronósticos podrían actualizarse conforme pasen los días y obtengan nueva información sobre la intensidad y dirección de ambos sistemas.

Así avanza la temporada de ciclones 2026

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

Hasta el momento ya se han formado cuatro tormentas tropicales con nombre Amanda, Boris, Cristina y Douglas, mientras que los siguientes nombres en la lista oficial son Elida y Fausto, en caso de que las actuales zonas de baja presión alcancen la intensidad necesaria.

Para esta temporada se pronostica la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre en el Pacífico. De ese total, se espera que entre nueve y diez sean tormentas tropicales, entre cinco y seis evolucionen a huracanes de categorías 1 y 2, y entre cuatro y cinco alcancen la categoría de huracanes mayores.