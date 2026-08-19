Ciclones ‘Iselle’ y ‘Julio’ podrían desarrollarse juntos, ¿cuándo y dónde se encuentran?

La temporada de sigue presente en México, por lo que continúan registrándose ciclones tropicales que intensifican estas condiciones, además de las fuertes rachas de viento en algunas zonas del país. En horas recientes, autoridades meteorológicas informaron que dos de estos sistemas se estarían formando de manera simultánea, y podrían desarrollarse al mismo tiempo y convertirse en “Iselle” y “Julio”.

Desde principios de junio, comenzó de manera oficial la temporada de ciclones tropicales en México, con la llegada de la tormenta “Amanda en el océano Pacífico, y más tarde, a mediados del mismo mes, en el océano Atlántico, con la tormenta “Arthur”.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer desde antes del inicio de la temporada de ciclones tropicales que esta se extendería hasta finales de noviembre.

Además, la Conagua había indicado que durante la temporada 2026, que abarca entre mayo y noviembre, se desarrollaría un total de entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico, por lo que restarían aún entre 10 y 13 de estos sistemas en el primero, y entre ocho y 12 en el segundo.

Vigilan desarrollo de próximos ciclones

Desde hace un par de días, la Conagua dio a conocer a través de sus canales de vigilancia que ya vigila dos zonas de posible desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, las cuales podrían convertirse en “Iselle” y “Julio”.

De acuerdo con la dependencia federal, se prevé que estos dos sistemas puedan desarrollarse en los próximos días, incluso con la posibilidad de que estén presentes los dos al mismo tiempo.

¿Dónde se encuentran y cuándo se desarrollarían?

En el más reciente reporte de la Conagua, con fecha de este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas, la dependencia actualizó el estado de las zonas de baja presión en el océano Pacífico, que aumentaron su probabilidad de desarrollo ciclónico.

La primera de estas zonas de vigilancia, la cual tiene hasta ahora un 80 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en el lapso de los siguientes siete días, se encuentra actualmente al sur de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con una proximidad considerable a territorio nacional.

En el caso de la segunda zona de baja presión, que hasta ahora tiene un 90 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas a siete días, se localiza a 3 mil 345 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De estos dos sistemas de baja presión, se prevé que el primero que alcance una categoría de ciclón tropical pase a ser “Iselle”, mientras que el segundo se convertiría en “Julio”, el noveno y décimo de estos fenómenos en el Pacífico durante la temporadad 2026.

Aunque hasta ahora no se puede determinar completamente los efectos que estos posibles ciclones puedan tener en territorio nacional, debido a que aún se desconoce la intensidad y trayectoria que tendrían, se prevé que el sistema más cercano a la costa sí pueda dejar condiciones lluviosas y con viento en algunas zonas de los estados mencionados.

Por este motivo, se sugiere a la ciudadanía, sobre todo aquella que habita cerca de la costa del Pacífico, estar atenta a los canales oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en caso de cualquier actualización.