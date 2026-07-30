Durango

Ciclovías

Ciclovías de Durango, en declive

ES NOTORIO EL DESCUIDO POR PARTE DE AUTORIDADES

Olvido. En el caso de la ciclovía que se encuentra sobre el bulevar Francisco Villa, el deterioro es bastante notable.

Olvido. En el caso de la ciclovía que se encuentra sobre el bulevar Francisco Villa, el deterioro es bastante notable.

EMILIO BARRIENTOS
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Diario. Pese a que, todos los días, diferentes trabajadores utilizan las ciclovías que hay en la capital, las autoridades no se han encargado de darle el mantenimiento adecuado.

Diario. Pese a que, todos los días, diferentes trabajadores utilizan las ciclovías que hay en la capital, las autoridades no se han encargado de darle el mantenimiento adecuado.

El sistema de ciclovías de la capital duranguense atraviesa por un evidente deterioro que afecta directamente a quienes optan por la bicicleta como medio de transporte. Ciclovías ubicadas en puntos clave como Laureano Roncal, Domingo Arrieta, Dolores del Río y Francisco Villa presentan daños visibles, desde tramos desgastados hasta espacios invadidos por vehículos o comercio informal, lo que pone en riesgo a los usuarios.

Rutina. Miles de duranguenses utilizan este método para llegar tanto a su trabajo como a la escuela

Rutina. Miles de duranguenses utilizan este método para llegar tanto a su trabajo como a la escuela

En varios de estos corredores, la falta de mantenimiento ha provocado que la señalización prácticamente desaparezca, lo que dificulta la correcta circulación tanto de ciclistas como de automovilistas. A esto se suma la presencia de obstáculos como escombros, basura o incluso postes y objetos mal colocados, que obligan a quienes utilizan estas rutas a incorporarse al tráfico vehicular, con lo que aumenta la probabilidad de accidentes.

A pesar de que estas ciclovías fueron implementadas como una alternativa de movilidad sustentable y segura, hoy reflejan abandono. Usuarios frecuentes señalan que no existe una supervisión constante ni acciones claras por parte de las autoridades para rehabilitar estos espacios.


Afectaciones. En Domingo Arrieta, las raíces han llegado a levantar parte de la vía para ciclistas.

Afectaciones. En Domingo Arrieta, las raíces han llegado a levantar parte de la vía para ciclistas.



La problemática no solo impacta en la movilidad, sino también en la percepción de seguridad y en el impulso a medios de transporte más ecológicos. Sin intervención oportuna, estas ciclovías corren el riesgo de quedar completamente inservibles, dejando de cumplir su función y afectando a una comunidad que busca opciones más sostenibles para desplazarse por la ciudad.










Transporte. Este método es bastante utilizado por diversos sectores de duranguenses para moverse alrededor de la capital.
Transporte. Este método es bastante utilizado por diversos sectores de duranguenses para moverse alrededor de la capital.


Mantenimiento. Si bien, los ciclistas han alzado la voz para que se le dé el tratamiento adecuado, sigue sin haber rehabilitación.

Mantenimiento. Si bien, los ciclistas han alzado la voz para que se le dé el tratamiento adecuado, sigue sin haber rehabilitación.



Sin cuidado. La sociedad también ha sido responsable en el deterioro de esas rutas urbanas.
Sin cuidado. La sociedad también ha sido responsable en el deterioro de esas rutas urbanas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: CICLOVÍA ciclovías, estas, utilizan, Ciclovías

               

                
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