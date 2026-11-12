Cielo parcialmente nublado y lluvias: el pronóstico de Durango para HOY 12 de noviembre

Las condiciones meteorológicas para este jueves 12 de noviembre estarán marcadas por varios fenómenos, sin embargo, el más relevante será el frente frío número 5, que ya se encuentra sobre el territorio mexicano y traercá consigo algunos cambios en varios estados.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sistema frontal se extenderá sobre el centro y oriente del golfo de México e interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, provocando lluvias de diversa intensidad , fuertes rachas de viento y un descenso de temperaturas.

Las lluvias que se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Puebla y Oaxaca, mientras que en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo se prevén precipitaciones muy fuertes. Asimismo, Nuevo León y Tamaulipas registrarán lluvias fuertes, y en Coahuila y Tlaxcala se esperan intervalos de chubascos.

También, la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal ocasionará viento de componente norte, con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, se prevé un descenso de las temperaturas vespertinas en regiones del norte, noreste, oriente y centro del país.

Para el noroeste del territorio nacional, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciará intervalos de chubascos en Baja California, Chihuahua y Durango , además de lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. También se pronostican rachas fuertes de viento en la península de Baja California.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, para este día se prevén lluvias ligeras y aisladas en la mayor parte de los municipios , según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local.

Según la información, durante el amanecer y parte de la mañana se tendrá un clima muy frescos, con temperatura mínimas de entre 12 y 15 grados Celsius; conforme avance el día el termómetro comenzará a ascender, no obstante, no superará los 21 grados y se mantendrá un clima templado.

También, se prevé un día parcialmente nublado y con rachas de viento tranquilas, las cuales podría ir de entre los 10 y 20 kilómetros por hora.

En la capital duranguense, se estima que haya periodos de lluvia entre las 14:00 y 20:00 horas , aunque este pronóstico podría cambiar conforme avancen las horas.

Las condiciones de temperatura cambiarán durante la madrugada del viernes, cuando se espera un descenso en los valores mínimos, que podrían ubicarse entre los 6 y 10 grados centígrados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el ambiente más frío.