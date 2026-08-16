'Cien años de soledad' estrena temporada; Macondo se prepara para su despedida

La familia Buendía vuelve a abrir las puertas de su casa para una última visita a Macondo. La segunda y definitiva entrega de “Cien años de soledad” ya está disponible en Netflix con siete episodios que retoman la historia después del armisticio y conducen a la familia hacia los capítulos más oscuros de su destino, sin embargo, la despedida absoluta todavía tiene una cita pendiente.

Basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez, la producción continúa el ambicioso recorrido por varias generaciones de los Buendía y por la transformación de Macondo, que pasa de ser un pequeño pueblo marcado por los sueños de sus fundadores a convertirse en un escenario atravesado por el progreso, el capitalismo, la violencia y la desigualdad.

En esta etapa, la serie deja de mirar únicamente a la familia para convertir al propio pueblo en uno de sus grandes protagonistas.

EL FIN DE UNA ESTIRPE

La nueva temporada encuentra al coronel Aureliano Buendía, interpretado por Claudio Cataño, cada vez más atrapado en las consecuencias de sus guerras y de sus propias decisiones. El personaje, que alguna vez representó la rebeldía y la lucha política, llega a esta etapa marcado por la soledad y por una incapacidad para establecer vínculos afectivos que terminen de rescatarlo de su aislamiento.

Mientras el coronel intenta encontrar una salida a su pasado, una nueva generación comienza a tomar el control de la historia. Los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo se convierten en piezas fundamentales de la trama y representan dos caminos distintos para la familia: uno más cercano a la reflexión política y social, y otro entregado al placer, las fiestas y los romances.

Aureliano Segundo, además, queda atrapado entre dos mujeres que simbolizan mundos completamente opuestos, Petra Cotes y Fernanda del Carpio. La llegada de Fernanda, procedente de Bogotá y educada bajo estrictas normas religiosas y conservadoras, altera la dinámica de los Buendía y lleva a la casa una nueva dosis de disciplina, religión y conflicto.

MACONDO SE MODERNIZA

Uno de los grandes atractivos de esta última etapa es observar cómo Macondo deja atrás su aislamiento. El ferrocarril, el cine, el fonógrafo y la llegada de la compañía bananera anuncian una época de prosperidad, pero también el comienzo de una decadencia que terminará por cambiar para siempre al pueblo.

La modernización no llega sola. Con ella aparecen los intereses extranjeros, la explotación laboral y una nueva división entre quienes se benefician del crecimiento económico y quienes quedan atrapados en sus consecuencias.

La directora Laura Mora señaló que, mientras en la primera entrega la familia Buendía ocupaba el centro de la historia, en esta segunda parte Macondo adquiere una dimensión política y social mucho más marcada.

Así, el llamado “inocente tren” se convierte en uno de los símbolos más poderosos de la temporada: trae consigo la promesa del progreso, pero también abre las puertas a una transformación que terminará resultando devastadora.

AMORES Y SECRETOS

Como buena saga familiar, “Cien años de soledad” no abandona los romances, los celos, los secretos y los amores imposibles. La temporada da especial relevancia a personajes como Renata Remedios, Meme, interpretada por Juanita Molina, cuya historia adquiere fuerza al entrar en escena Mauricio Babilonia, el joven mecánico que aparece acompañado por las famosas mariposas amarillas.

También regresan figuras esenciales como Úrsula Iguarán, interpretada por Marleyda Soto, quien continúa siendo el corazón de la familia y una especie de brújula frente a los excesos de los Buendía. Su presencia adquiere todavía mayor peso conforme observa el envejecimiento de los personajes y la transformación de Macondo.

Y, por supuesto, Remedios, la Bella vuelve a protagonizar uno de los momentos visualmente más memorables de la historia. Su ascensión al cielo es una de las escenas que mejor ejemplifica el enorme reto que implicaba trasladar el realismo mágico de García Márquez a una pantalla.

SIETE CAPÍTULOS Y UNA ÚLTIMA CITA

La segunda parte está compuesta por siete episodios, cuyos títulos ya anticipan algunos de los momentos centrales de la historia, “El armisticio”, “La Reina de Madagascar”, “Fernanda del Carpio”, “Había llegado el inocente tren”, “Fue un once de octubre”, “Eran más de tres mil” y “Llovió cuatro años, once meses y dos días”.

Pero Netflix decidió reservar el golpe final para una octava entrega especial. El gran desenlace de “Cien años de soledad” llegará el 26 de agosto y tendrá una duración cercana a la de una película. Laura Mora será la encargada de dirigir este episodio que busca cerrar la adaptación con una escala más cinematográfica y emocional.

La decisión de separar el final del resto de los episodios ha generado expectación, pues deja a la audiencia con una historia todavía incompleta. Hasta que llegue ese capítulo especial, cualquier valoración definitiva de la temporada permanece, en cierta medida, pendiente.

REALISMO MÁGICO A LA PANTALLA

La producción enfrenta en esta última etapa el mismo desafío que la acompañó desde el principio: convertir en imágenes una novela que durante décadas fue considerada prácticamente imposible de adaptar.

La serie apuesta por una recreación minuciosa de los acontecimientos narrados por García Márquez, incluso incorporando fragmentos de su prosa mediante la voz en off.

El resultado ha sido visualmente ambicioso, con una recreación de Macondo construida específicamente para la producción y una fotografía que busca conservar la belleza, la extrañeza y la dimensión mítica del universo literario.

Sin embargo, uno de los debates alrededor de esta adaptación permanece vigente, aquello que en el libro funciona gracias a la imaginación del lector puede resultar más literal cuando aparece en pantalla. La ascensión de Remedios, la Bella es precisamente uno de los ejemplos señalados por la crítica, el momento conserva su espectacularidad, pero pierde parte de la ambigüedad que produce la lectura.

Aun con ese desafío, la segunda parte ha sido considerada por algunos análisis como más sólida y sencilla de seguir que la primera, gracias a que la narración se concentra en los conflictos sociales, la transformación de Macondo y el avance de las nuevas generaciones.

Más allá de guerras, romances, trenes, compañías bananeras y fenómenos sobrenaturales, el gran tema continúa siendo el mismo, la soledad.

La nueva temporada lleva esa idea hasta sus últimas consecuencias y prepara el terreno para el desenlace definitivo de la familia, que se verá en próximos días.