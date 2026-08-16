Cientos de atletas recorrieron el centro de Durango en la carrera Celebremos la Vida 5K y 10K

La mañana de este domingo 16 de agosto, el centro histórico de Durango albergó la primera edición de la carrera atlética "Celebremos la Vida 5K y 10K", organizada por Funerales Hernández. A las 7:00 horas, cientos de corredores partieron del monumento a Benito Juárez en Las Moreras, frente a la sucursal Analco del grupo que encabeza Danielo Hernández, para iniciar una jornada de intensa actividad deportiva.

Acción deportiva al por mayor

El trazado conectó vialidades clave de la capital. El contingente avanzó por Dolores del Río hacia la avenida Manuel Gómez Morín; ahí, los competidores de 5 kilómetros tomaron directamente el corredor peatonal Constitución rumbo a la meta, mientras que el grupo de 10 kilómetros continuó hasta Cuauhtémoc, incorporándose a Felipe Pescador de oriente a poniente para rematar sobre el mismo andador comercial.

El evento tuvo como embajadores a la maratonista María Elena Montú y al atleta Diego Vizcarra, medallista panamericano universitario en 1,500 y 5,000 metros. Cada corredor al cruzar la meta obtuvo su medalla con la silueta geográfica del estado de Durango, parte del kit con playera oficial, número y chip de cronometraje, tras haber cubierto cuotas de inscripción de 100 pesos en 5K y 200 pesos en 10K.

Una nueva celebración deportiva

La justa repartió una bolsa superior a 200 mil pesos entre efectivo, rifas y regalos. En 10K se compitió en seis categorías por rama, Juvenil, Libre, Sub Máster, Máster, Veteranos y Veteranos Plus, con premios de 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercero, mientras que los 5K operaron en categoría libre.

Sobresalió el galardón especial "DuranYorker", iniciativa destinada a impulsar al talento local. Este premio entregó un trofeo y 10 mil pesos adicionales al primer duranguense y a la primera duranguense en completar los 10 kilómetros, monto que permitió a los vencedores absolutos alcanzar hasta 15 mil pesos sumando el estímulo de su categoría.

El cierre en el corredor Constitución reactivó la actividad comercial en el centro con la participación de negocios de la zona. Tras la ceremonia de premiación a los ganadores y la rifa general entre los participantes inscritos, concluyó la competencia atlética que busca consolidarse de forma permanente dentro del calendario deportivo local.