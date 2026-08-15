Cierran la Durango-Mazatlán por accidente con tractocamiones y vehículo; habría un fallecido

Este sábado 15 de agosto, cerca de las 10:00 horas se informó que la autopista Durango-Mazatlán habría sido cerrada en ambos sentidos debido a un accidente que habría involucrado a varios tractocamiones, con un saldo preliminar de una persona sin vida.

El cierre fue dado a conocer a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe), cerca de las 10:00 horas de este sábado, cuando se informó sobre un cierre circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 163.

De acuerdo con datos que han comenzado a circular a través de algunos medios de comunicación de Sinaloa, el bloqueo se encontraría a la altura del puente El Carrizo.

¿Qué pasó en la autopista?

Aunque hasta el momento no se tiene algún reporte oficial acerca del accidente, a través de redes sociales comenzó a circular información sobre un vehículo particular y varios tractocamiones involucrados en el choque múltiple, con un saldo preliminar de una persona sin vida y varios lesionados.

Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer información acerca de las identidades de las víctimas o sobre el saldo oficial del hecho, por lo que se prevé que sea en próximas horas cuando autoridades detallen más datos sobre el acontecimiento.

¿Sigue cerrado?

Hasta el más reciente reporte de Capufe, la autopista Durango-Mazatlán continúa totalmente cerrada, mientras los cuerpos de emergencias realizan el retiro de las unidades siniestradas.

Será a través de esta dependencia que se den actualizaciones acerca del estado de la rúa.