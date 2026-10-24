Cierre a la exportación de ganado afecta a 44 mil familias de Durango

Entre 2025 y 2026, se calcula que más de 300 mil cabezas de ganado de Durango no han podido exportarse debido al cierre de la frontera de Estados Unidos, derivado de la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG).

De acuerdo con datos de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), la pérdida promedio por cada cabeza de ganado asciende a mil dólares, que afecta a 44 mil familias que dependen directamente de la exportación y que no han podido beneficiarse de esta actividad.

Rogelio Soto Ochoa, presidente de la UGRD, explicó que estas cifras representan las pérdidas ocasionadas por no poder exportar el ganado, aunque este sí se haya comercializado en el mercado nacional.

“Esa es una pérdida, no es que el becerro no se haya comercializado, es pérdida por no poder exportar. Es un cálculo muy aproximado que tenemos nosotros de promedio”, señaló.

Dijo que se cuenta con un padrón de más de 48 mil familias que dependen del sector ganadero en el estado, pero no todas se dedican a la producción de ganado para exportación; alrededor de 44 mil dependen directamente de esta actividad.

La imposibilidad de exportar el ganado también ha generado dificultades para su comercialización, debido a la saturación del mercado nacional.

Soto Ochoa comentó que, entre junio y agosto, los productores enfrentaron complicaciones para vender sus animales en el mercado nacional; sin embargo, la situación ha mejorado tras el anuncio de la reapertura de la frontera para el ganado de Sonora, el 24 de agosto, y posteriormente para el de Chihuahua, entre otros puertos fronterizos.

“Del mes de junio al mes de agosto tuvimos muchas dificultades para vender nuestro ganado al mercado nacional. Afortunadamente, ahora con el anuncio de la apertura del 24 de agosto de Sonora y ahora de Chihuahua, pues ya tenemos la facilidad de vender”, expresó.

Destacó que actualmente tampoco enfrentan las mismas dificultades para desplazar el ganado que se registraron entre junio y agosto.