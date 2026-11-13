Cierre cardiaco en la Liga Nuevo Durango

La Liga Nuevo Durango entra en la recta final, en su categoría Premier y lo hace con un cierre emocionante entre cuatro equipos que buscan el mejor acomodo en la tabla general de cara a la liguilla del presente torneo.

Los actuales líderes, Camarón de Oro A, suman 38 puntos en 14 jornadas, seguidos muy de cerca por Club Gallos, con 35 puntos; un poco más atrás, pero aún con posibilidades, están Saru Visas, con 34 puntos y Campestre FC, con 31.

Debajo de la barrera de los 30 puntos están Team Campestre, con 29; seguido de Atlético Campestre, con 25; complementan los calificados al momento hasta a la liguilla, Alacranes y Vinos y Licores La Toluquita, con 16 puntos.

Camarón de Oro B buscará, en las siguientes dos jornadas, alcanzar a meterse de panzazo a la ronda final, esperando que los de arriba tropiecen y obtener sus dos victorias, mientras que León Sport ya está eliminado.

PENÚLTIMA JORNADA

Este domingo se disputará la Jornada 15, penúltima de la temporada regular, en la que prácticamente se podría definir el acomodo de cara a la liguilla en la categoría Premier y en Primera, donde se combinan partidos entre ambas divisiones.

En la categoría de Primera, lideran la tabla Oscuros FC, con 31 puntos, seguidos de cerca por Gallos B y FECA, con 28 unidades; luego vienen Seminuevos Gamero, con 24; Faro-Terraza con 19; Dality, con 18; Leoni, con 16; y Papelería El Toy, con 15 puntos.