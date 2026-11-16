Cierre de bancos este 16 de noviembre: ¿Qué operaciones sí puedes hacer hoy lunes?

Este lunes 16 de noviembre se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana y como lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), es un día de descanso obligatorio para todos los establecimiento en el país, entre ellos los bancos.

Ante el cierre de estas importantes instituciones, algunos trámites quedan suspendidos hasta el martes 17 de noviembre cuando todos regresan a sus labores.

Sin embargo, en algunos casos los movimientos que deseen hacer los clientes sí están permitidos en los establecimientos a través de los cajeros automáticos , por lo que podrán tomar esta alternativa.

Bancos cerrados este 16 de noviembre

Son al menos 10 bancos los que se mantienen con suspensión de labores este día , según informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre ellos se incluye a:

BBVA México

Banamex

Banorte

Santander

HSBC

Scotiabank

Banco Inbursa

Banco del Bajío

Banregio

¿Qué operaciones se pueden hacer?

A pesar de que las ventanillas se mantienen cerradas en todas las sucursales del país, los usuarios que tengan alguna cuenta en los bancos anteriores sí tendrán acceso a cajeros automáticos en todos se podrán hacer retiros y consultas de saldos.

También, se suman las aplicaciones móviles, la banca por internet y las transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Estos movimientos aplican para pagos de servicios como electricidad, agua, telefonía.

Respecto a depósitos referenciados y movimientos sujetos a compensación bancaria, podrían reflejarse hasta el martes 17 de noviembre , por lo que hay que tomarlo en cuenta.

¿Qué bancos sí están abiertos?

Aunque se pensaría que la mayoría de las bancas opta por darle a sus empleados este día, Banco Azteca tiene marcado en sus políticas trabajar los 365 días del año, por lo que es la única sucursal que se mantiene con actividades normales.

Esto también aplica para las sucursales que se encuentran en centros comerciales y supermercados, sin que afecte los trámites de sus clientes.