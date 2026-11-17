El cierre de la exportación de ganado en pie ha provocado que las ganancias de los productores pecuarios de Guanaceví disminuyan entre 20 y 30 por ciento, al verse obligados a colocar sus animales en el mercado nacional a precios más bajos, informó el presidente municipal, Rogelio Ayala.

En entrevista, el edil reconoció que en el municipio también se ha registrado la problemática provocada por la plaga de la mosca y el gusano barrenador, aunque confió en que el descenso de las temperaturas propias de la temporada invernal permita contener su propagación de manera natural.

Señaló que en las regiones más frías de la sierra el insecto no afecta con la misma intensidad, lo que representa un alivio para el sector pecuario de la demarcación, una de las zonas más elevadas y frías de la entidad y del país.

Ayala destacó que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal ha sido fundamental para impartir pláticas y capacitaciones dirigidas a los ganaderos locales, con el objetivo de concientizarlos sobre la prevención y el manejo oportuno de los hatos.

Explicó que, mediante estas acciones, los productores han aprendido a sobrellevar la contingencia sanitaria y a tratar a los animales a tiempo, pues subrayó que se trata de un padecimiento que, si se atiende oportunamente, no representa mayores complicaciones para el ganado.

No obstante, el alcalde advirtió que la principal repercusión para la economía local radica en la suspensión de las exportaciones, ya que Guanaceví cuenta con un hato ganadero fuerte que constituye la tercera actividad económica del municipio, solo por detrás de la minería y el aprovechamiento forestal.

Detalló que, al permanecer cerrada la frontera para la venta internacional, los ganaderos tienen que destinar toda su producción al consumo interno, donde el pago por kilogramo es menor y la sobreoferta presiona aún más los precios a la baja.

Puntualizó que, aunque la actividad ganadera continúa operando y el producto sigue vendiéndose en el mercado nacional, la rentabilidad se ha visto seriamente mermada, dejando a los productores con márgenes de utilidad de hasta 30 por ciento menos respecto a lo que perciben cuando logran exportar.