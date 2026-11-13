Cierre por obra de plazoleta frente a la Central Camionera de Durango provoca caos vial y enojo

Desde muy temprano, el bulevar Francisco Villa comenzó a presentar una gran cantidad de tráfico debido al cierre del tramo cercano a la Central Camionera de Durango, que comenzó desde la mañana del jueves, al parecer debido a obras en donde se construye la plazoleta y nuevo monumento de Francisco Villa.

El cierre comenzó desde este pasado jueves por la mañana, generando inconformidad entre conductores que suelen circular por la zona, y se enfrentaron al cierre de los carriles que dan vuelta hacia el bulevar Felipe Pescador, justo en el tramo donde desde hace ya varios meses se construye la plazoleta frente a la Central Camionera.

Sin embargo, este viernes por la mañana el caos vial se hizo presente en la zona, principalmente entre conductores que se dirigían a las escuelas, a sus lugares de trabajo, o simplemente pasaban por la zona.

A esto se sumaron los vehículos estacionados para bajar personas a un costado de la Camionera, que sumaron aún más caos en una de las vialidades principales de la ciudad de Durango.

Aunque el cierre habría sido por movimiento relacionado con la construcción en la zona, hasta la mañana de este viernes no se lograba observar mayor avance en la obra.

Aunque los conductores que avanzaban por el bulevar Francisco Villa podían dar vuelta hacia Felipe Pescador más adelante, el cierre del tramo ocasionó una fila de tráfico que se extendió desde el puente Francisco Villa, generando molestia entre los conductores.