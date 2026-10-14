Cinco alimentos para mejorar la concentración y evitar 'el bajón' de media tarde

Hay días en los que la mente parece tener demasiadas pestañas abiertas, momentos en los que cuesta terminar una tarea, las ideas no fluyen y, después de comer, la energía comienza a desaparecer.

Y es que, aunque el descanso y la hidratación son esenciales para el bienestar, la alimentación también juega un papel importante en la manera en que el cerebro responde a las exigencias de la rutina.

Elegir ingredientes ricos en nutrientes puede ayudar a mantener la energía más estable y favorecer funciones como la memoria, la atención y el aprendizaje. La clave no está en buscar un alimento milagroso ni en sustituir el descanso por una taza extra de café, sino en incorporar opciones nutritivas a las comidas cotidianas.

Estos cinco aliados pueden convertirse en el mejor complemento para una rutina que exige concentración de la mañana a la noche.

1. PESCADOS GRASOS PARA ALIMENTAR EL CEREBRO

El salmón y las sardinas destacan por su contenido de ácidos grasos omega-3, en particular DHA y EPA, relacionados con la salud cerebral. El DHA forma parte de las membranas de las células nerviosas y contribuye al funcionamiento normal del cerebro, por lo que incluir estos pescados en una alimentación equilibrada ayuda a cuidar la salud cognitiva a largo plazo.

Además de sus grasas saludables, aportan proteínas que favorecen la saciedad. Una porción de salmón a la plancha o unas sardinas acompañadas de verduras pueden ser una alternativa nutritiva para quienes buscan comidas completas sin complicar demasiado la rutina.

2. FRUTOS ROJOS COMO ANTIOXIDANTES

Arándanos, fresas, frambuesas y moras tienen algo más que una apariencia digna de cualquier desayuno de inspiración wellness. Son fuentes de antioxidantes, entre ellos las antocianinas presentes en algunas variedades, que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Su consumo habitual se estudia por su posible relación con la memoria y otras funciones cognitivas. También aportan fibra, agua y vitaminas, por lo que funcionan muy bien como complemento del yogur natural, la avena o un licuado sin exceso de azúcar añadida. Una opción fresca y sencilla para sumar nutrientes desde las primeras horas del día.

3. HUEVOS PARA LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA

Versátiles, accesibles y fáciles de preparar, los huevos aportan colina, un nutriente que el organismo utiliza para producir acetilcolina, un neurotransmisor involucrado en procesos como la memoria y la atención. También contienen proteínas de buena calidad y vitaminas del grupo B que participan en distintas funciones metabólicas.

Incorporarlos al desayuno puede ayudar a construir una comida más completa, especialmente cuando se acompañan de verduras y pan integral. Revueltos, cocidos o en una tortilla con espinacas, son una alternativa práctica para comenzar el día con nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del organismo.

4. SEMILLAS DE CALABAZA, UN SNACK NUTRITIVO

Las semillas de calabaza reúnen varios nutrientes en una porción pequeña: magnesio, zinc, proteínas y grasas insaturadas. El magnesio interviene en el funcionamiento del sistema nervioso, mientras que el zinc participa en numerosos procesos celulares y contribuye a las funciones cognitivas normales.

Su textura crujiente las convierte en una alternativa para quienes buscan cambiar las botanas ultraprocesadas por opciones con mayor valor nutricional. Pueden añadirse a una ensalada, mezclarse con yogur o combinarse con otros frutos secos para preparar un snack de media tarde. Aunque sus nutrientes son importantes para el organismo, consumirlas no garantiza por sí solo una mejor concentración.

5. CHOCOLATE NEGRO, IMPULSO PARA UNA PAUSA

Para quienes disfrutan de un toque dulce entre pendientes, el chocolate negro puede ser una opción interesante. Las variedades con un alto porcentaje de cacao contienen flavonoides y pequeñas cantidades de cafeína y teobromina, compuestos que pueden favorecer temporalmente el estado de alerta. Los efectos sobre la función cognitiva dependen de diversos factores y no deben confundirse con una mejora garantizada del rendimiento mental.

Una pequeña porción acompañada de nueces o almendras puede funcionar como tentempié cuando aparece el cansancio de media tarde. La combinación aporta grasas saludables y algo de proteína, además de los compuestos presentes en el cacao. Conviene revisar la etiqueta y elegir variedades con mayor proporción de cacao y menos azúcar añadida, sin olvidar que la moderación también forma parte de una rutina equilibrada.