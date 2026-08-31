Cinco boxeadores duranguenses viajan a España para competir en el Torneo Internacional BOXAM

Cinco pugilistas originarios del estado de Durango iniciaron su traslado a la península ibérica para sumarse formalmente a la delegación mexicana que competirá en el Torneo Internacional BOXAM. La justa deportiva de corte amateur se desarrollará entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre en el municipio de La Nucía, ubicado en la provincia de Alicante, España.

La plantilla duranguense está integrada por Johana Perales, José Ordaz, Ricardo Figueroa, Marcos Rodríguez y Saedh Bueno. Los atletas verán acción en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19, marcando el tercer año consecutivo en que pugilistas de la entidad consiguen un lugar en el cuadro representativo nacional dentro de este relevante certamen internacional.

Con la frente y el talento en alto

El trayecto logístico comenzó con la salida del grupo desde el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en la capital duranguense, con destino a la Ciudad de México. A su arribo a la terminal capitalina, los deportistas fueron recibidos por el entrenador Eduardo Bueno, quien coordinó la escala e impartió las últimas indicaciones tácticas previas al abordaje del vuelo transatlántico.

Durante la partida en el aeródromo local, el presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de Durango, José Jorge Beltrán Ríos, enfatizó el nivel de preparación alcanzado tras semanas de entrenamiento continuo. El directivo puntualizó que la asistencia al torneo fue posible gracias al compromiso directo de los núcleos familiares y entrenadores para solventar los requerimientos logísticos de la gira.

Destacarán en el escenario internacional

El Torneo BOXAM se ha posicionado como uno de los espacios de fogueo internacional más rigurosos dentro del calendario para categorías juveniles. La competencia reunirá a delegaciones de diversos países, lo que obligará a la escuadra mexicana a adaptar de inmediato su planteamiento estratégico frente a escuelas de boxeo heterogéneas desde la fase inicial de eliminación.

La estancia en territorio español medirá la capacidad física y la disciplina técnica de los representantes locales en escenarios de alta presión competitiva. El desempeño de los cinco boxeadores duranguenses en Alicante servirá como un indicador preciso del estado de desarrollo y rendimiento del deporte de los puños en la entidad.