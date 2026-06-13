Cinco fotografías para viajar al Durango Antiguo

La memoria de una ciudad también se construye a través de sus imágenes. Cada fotografía conserva instantes que el tiempo transformó, pero que permanecen como testimonio de una época, de sus espacios y de la vida cotidiana de quienes los habitaron. En una época donde el presente avanza con rapidez, volver la mirada al pasado permite apreciar la evolución urbana, arquitectónica y social de Durango.

Estas cinco fotografías históricas ofrecen una ventana al Durango Antiguo, invitando a recorrer sus calles, admirar sus edificios emblemáticos y redescubrir escenarios que forman parte de la identidad de la capital duranguense.

Banco Comercial en Durango, Durango, México.

La imagen muestra una de las instituciones financieras más representativas de su tiempo, reflejo del crecimiento económico y comercial que experimentaba la ciudad. Su arquitectura y presencia urbana evocan una etapa en la que el Centro Histórico concentraba gran parte de la actividad mercantil y financiera de Durango.

Estación en Durango, Durango, México.

La antigua estación ferroviaria aparece como símbolo del progreso y de la conexión de Durango con otras regiones del país. Durante décadas, el ferrocarril fue una pieza fundamental para el transporte de personas y mercancías, convirtiéndose en motor de desarrollo y en punto de encuentro para generaciones de duranguenses.

Vista del Palacio de Gobierno de Durango, Durango, México.

La fotografía permite apreciar uno de los edificios más emblemáticos de la vida pública estatal. Su imponente presencia en el corazón de la ciudad recuerda el papel que este inmueble ha desempeñado como sede de importantes acontecimientos políticos, administrativos e históricos de Durango.

Vista de las calles Constitución y 20 de Noviembre de Durango, Durango.

La escena captura una de las intersecciones más representativas del Centro Histórico. El entorno urbano, los comercios y la dinámica cotidiana retratados en la imagen ofrecen una valiosa referencia de cómo lucían y se vivían las principales calles de la ciudad en décadas pasadas.

Vista al interior de la Catedral de Durango, Durango, México.

La fotografía revela la majestuosidad del interior de la Catedral Basílica, destacando las tradicionales bancas y diversos elementos de arte sacro que forman parte de su riqueza patrimonial. Muchos de estos detalles continúan presentes hasta nuestros días, permitiendo que visitantes y fieles mantengan un vínculo directo con la historia religiosa y cultural de Durango.