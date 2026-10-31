Cinco gaseras reciben sanciones por dañar calles de Durango

En el municipio de Durango, las autoridades han aplicado alrededor de cinco sanciones a empresas gaseras por los daños ocasionados al pavimento y las vialidades durante sus obras. Sin embargo, aclararon que ninguna ha sido por fallas en su operatividad.

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que las sanciones se han emitido en materia constructiva y de urbanización, debido a obras que no terminan, no cierran o dejan las zanjas abiertas por más tiempo del permitido, así como por no reponer el pavimento en algunos casos.

La directora, Norma Miramontes Ayala, comentó que desconoce el monto de las sanciones aplicadas a las empresas, debido a que lo recaudado no ingresa a Desarrollo Urbano, sino que corresponde a otra dependencia.

Sin embargo, reiteró que las sanciones aplicadas hasta el momento no han sido por fallas en sus tuberías.

“La verdad es que no tenemos ningún registro de que la tubería o la instalación como tal haya fallado. No ha habido registro, no ha habido falla como tal en la construcción o en el proceso constructivo de estas líneas de gas. Los incidentes que se han sucedido ha sido por un error humano”.

Tras la reciente fuga de gas registrada en una calle del fraccionamiento Jardines de Durango, que fue controlada, pero generó una importante movilización, la funcionaria había adelantado que se reforzarán la supervisión y vigilancia de las empresas.

Sobre todo, continuarán las sanciones por trabajos en la vía pública que no cumplan con las condiciones adecuadas, provoquen daños en el pavimento o dejen zanjas abiertas.

También exigirán a las empresas la entrega de planos actualizados de sus tuberías y pruebas de seguridad.