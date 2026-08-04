Cinco jóvenes sobreviven al impacto de un rayo en Tamazula; uno permanece delicado

Jóvenes resultaron lesionados luego de ser alcanzados por la descarga de un rayo cuando intentaban resguardarse de la lluvia en la comunidad de El Tecuán, perteneciente a la región de El Durazno, en el municipio de Tamazula. La rápida intervención de corporaciones de seguridad y personal médico permitió su traslado oportuno a un hospital.

El incidente movilizó a elementos de la Policía Estatal adscritos a la estación de El Durazno, quienes recibieron el reporte de que varias personas habían sufrido quemaduras y diversas lesiones tras la caída de un rayo sobre un tejabán donde buscaban protegerse de las precipitaciones.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a cinco hombres con distintas lesiones provocadas por la descarga eléctrica.

Personal de la Dirección de Salud brindó las primeras atenciones para estabilizarlos, mientras que los policías estatales apoyaron en su traslado inmediato al Hospital Integral de El Durazno.

Los lesionados fueron identificados como Jesús, de 27 años; Luis Antonio, de 24; Alejandro, de 24; Heriberto, de 30, y Alberto, de 26 años de edad , todos con domicilio en la comunidad de El Tecuán.

La coordinación entre las corporaciones participantes y el personal del hospital, fue primordial para que los cinco pacientes fueran recibidos de inmediato para continuar con su atención médica. Las autoridades destacaron que el tiempo de respuesta fue fundamental para brindarles asistencia especializada.

De acuerdo con el reporte médico, uno de los afectados permanece con diagnóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones, mientras que los otros cuatro presentan quemaduras y golpes en distintas partes del cuerpo derivados de la potente descarga eléctrica, aunque su estado de salud es estable.