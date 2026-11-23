La captura de Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como el “Chapo Isidro”, dejó cuatro militares muertos, siete delincuentes abatidos y muchas horas de violencia en Sinaloa. Uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, heredero de la vieja estructura de los Beltrán Leyva, terminó esposado y bajo custodia de las autoridades.

Más allá de la espectacularidad del operativo, de los helicópteros y de las imágenes que circularon en redes sociales, vale la pena detenernos en cinco lecciones que nos deja su captura.

1) Cuando el Estado mexicano se propone detener a alguien, tiene con qué hacerlo.

Durante años hemos escuchado explicaciones sobre la dificultad de localizar a determinados delincuentes. Que se esconden en regiones inaccesibles, que cuentan con ejércitos privados, que tienen informantes por todas partes. Pero cuando existe inteligencia, coordinación, recursos y, sobre todo, voluntad de actuar, los resultados llegan.

Esta captura demuestra nuevamente que el Estado conserva capacidades extraordinarias cuando decide utilizarlas.

2) Nuestras Fuerzas Armadas siguen pagando con sangre la seguridad del país.

Cuatro soldados perdieron la vida. Cuatro hombres que salieron a cumplir con su deber y no regresaron a casa. Detrás de cada uno de esos uniformes hay una familia que hoy está de luto.

Podemos discutir la militarización de la seguridad pública, sus riesgos y sus consecuencias. Pero sería injusto desconocer la lealtad, disciplina y valentía de quienes arriesgan la vida enfrentando a organizaciones criminales que cuentan con recursos impresionantes.

Hoy, nos guste o no, las Fuerzas Armadas siguen siendo el eje operativo de la seguridad interior. Merecen nuestro reconocimiento, pero no deberían cargar indefinidamente con responsabilidades que deberían compartir con policías civiles capaces y confiables.

3) México necesita cooperación internacional, no discursos nacionalistas.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia que incluyeron cooperación con Estados Unidos. Vale reconocer la coordinación institucional y el trabajo de la SSPC, así como el papel fundamental de la Defensa y sus fuerzas especiales.

Necesitamos a nuestro vecino del norte.

Compartir inteligencia no significa entregar soberanía. Significa entender que enfrentamos un problema común y que la cooperación produce resultados que no conseguiríamos trabajando de manera aislada.

Los cárteles mexicanos no reconocen fronteras. Pretender combatirlos únicamente con nuestras capacidades sería absurdo.

4) Ningún gran capo construye un imperio criminal completamente solo.

El “Chapo Isidro” pertenece a una generación de narcotraficantes que aprendió a operar durante décadas en territorios donde la presencia del Estado nunca desapareció. Había policías, autoridades municipales, funcionarios estatales y representantes del gobierno federal.

¿De verdad alguien puede creer que una organización como esta puede desarrollarse durante tantos años sin que nadie dentro de las instituciones la proteja? Detenemos a los capos, pero rara vez a quienes los protegieron. Y mientras esas redes de complicidad permanezcan intactas, siempre habrá otro dispuesto a ocupar su lugar.

5) Capturar al jefe no significa acabar con el negocio.

La historia del narcotráfico mexicano está llena de líderes detenidos, extraditados o muertos. Y, sin embargo, las organizaciones sobreviven, se fragmentan, cambian de nombre o encuentran nuevos dirigentes.

Esta detención es un golpe muy importante. Pero el verdadero éxito se medirá en los próximos meses: cuántas estructuras criminales fueron desarticuladas, cuánto dinero se aseguró, qué redes de protección quedaron expuestas y, principalmente, si los habitantes de Sinaloa pueden vivir con mayor seguridad.

Porque detener al delincuente es indispensable, pero no suficiente.

Y quizá esa sea la lección más importante de todas: México ha demostrado una y otra vez que tiene capacidad para capturar a sus grandes criminales.

Lo que todavía tiene pendiente es demostrar que también puede acabar con las condiciones que permiten que aparezca el siguiente.

@CarlosSeoaneN