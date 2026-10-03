Cinco posturas de yoga para cuidar la salud intestinal

La salud intestinal se ha convertido en uno de los pilares del bienestar integral, no solo por su relación con la digestión, sino también por la manera en que puede influir en el estado de ánimo, los niveles de estrés y la sensación general de ligereza.

Dentro de las prácticas que pueden acompañar un estilo de vida saludable, el yoga destaca por combinar movimiento, respiración y relajación, elementos que pueden favorecer el bienestar digestivo.

Algunas posturas, especialmente aquellas que generan suaves compresiones o torsiones en la zona abdominal, pueden ayudar a movilizar el cuerpo, disminuir la sensación de hinchazón y favorecer el tránsito intestinal.

Además, la respiración pausada y profunda puede contribuir a reducir el estrés, un factor que también puede repercutir en el funcionamiento del sistema digestivo. Por ello, aquí cinco de las más conocidas para mantener la salud intestinal.

1. Balasana, o postura del niño

Considerada una de las posiciones más relajantes del yoga, Balasana consiste en sentarse sobre los talones y llevar el torso hacia adelante hasta acercarlo a las piernas, mientras los brazos se extienden sobre el suelo. La postura genera una suave compresión sobre el abdomen y permite acompañar el movimiento con respiraciones lentas y profundas.

Además de ofrecer un momento de descanso durante la práctica, esta posición puede ayudar a liberar tensión corporal y favorecer un estado de relajación. Ese efecto resulta especialmente interesante cuando el estrés y la tensión forman parte de las molestias digestivas.

2. Apanasana, o postura de liberación de los vientos

Esta postura recibe un nombre que hace referencia precisamente a su relación con la liberación de gases. Se realiza tumbándose boca arriba y llevando las rodillas hacia el pecho, rodeándolas suavemente con los brazos. La posición genera una ligera presión sobre el abdomen que puede resultar reconfortante cuando existe sensación de inflamación o acumulación de gases.

Para convertirla en un momento de relajación, puede mantenerse durante varias respiraciones profundas, sin forzar las piernas ni generar tensión en la espalda. También es posible balancearse suavemente de un lado a otro para aumentar la sensación de movilidad y comodidad.

3. Ardha Matsyendrasana, o postura del medio señor de los peces

Las torsiones suaves ocupan un lugar especial dentro de las rutinas enfocadas en el bienestar digestivo. En Ardha Matsyendrasana, el torso gira mientras la espalda permanece alargada, creando una sensación de estiramiento y compresión alrededor de la zona abdominal.

La postura puede realizarse durante varias respiraciones antes de cambiar de lado, siempre manteniendo una torsión cómoda y evitando forzar el movimiento. Este tipo de ejercicios se ha relacionado con una posible mejora de la movilidad intestinal y con el alivio de algunas molestias como la sensación de hinchazón o estreñimiento.

4. Marjaryasana-Bitilasana, o gato-vaca

El clásico movimiento de gato-vaca combina dos posiciones que movilizan la columna y alternan la expansión y contracción de la zona abdominal. Desde cuatro puntos de apoyo, la espalda se arquea suavemente al inhalar y se redondea al exhalar, siguiendo el ritmo de la respiración.

Más allá de trabajar la movilidad de la espalda, este movimiento permite generar una activación suave de la zona abdominal y acompañarla con una respiración consciente. Puede utilizarse al inicio de una sesión para despertar el cuerpo o como una secuencia breve cuando se busca movimiento sin someter al organismo a un esfuerzo intenso.

5. Supta Matsyendrasana, o torsión espinal tumbada

Para quienes buscan una alternativa más relajada a las torsiones realizadas sentado, esta postura puede realizarse completamente sobre el suelo. Consiste en tumbarse boca arriba, flexionar las rodillas y dejarlas caer suavemente hacia un lado mientras los brazos permanecen abiertos.

La posición combina movilidad de la columna con una ligera torsión del torso y puede resultar especialmente agradable al final de una práctica. Se ha asociado con una posible ayuda para disminuir la sensación de hinchazón y favorecer el movimiento intestinal, además de proporcionar un estiramiento suave para la espalda.